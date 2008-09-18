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Yattara Türk oluyor

İbrahim Yattara, Trabzon Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığında oluşturulan Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu'na çağrıldı.

18 Eylül 2008 03:00

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 6 ve 7. maddelerine göre Türk vatandaşlığına alınmak için başvuruda bulunan İbrahim Yattara, Trabzon Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığında oluşturulan Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu'na çağrıldı.

Sabah saatlerinde Trabzon Valiliği'ne gelen Yattara, komisyonda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. İlgili kurumların temsilcilerinin hazır bulunduğu komisyonda Yattara'ya Türkçe konuşup konuşamadığı, ne iş yaptığı, geçimini nasıl sağladığı gibi sorular yöneltildi. 

arrow "Sabaha kadar uyumadım"

Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu'nda durumu görüşülen Yattara hakkındaki Vatandaşlık Talep Dosyası komisyonun görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı'nı Kazanma Dairesi Başkanlığı'na gönderilecek. Yattara hakkındaki vatandaşlık talep dosyası İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülürse, durumu nüfus kütüklerine tescil edilen Yattara, Türk vatandaşlığı hakkını kazanacak.

Öte yandan her gittiği yerde Bordo-mavili taraftarların ilgisi ile karşılaşan İbrahim Yattara, Valilik personeli tarafından da yoğun ilgi gördü. Valilik personeli İbrahim Yattara ile bol bol resim çektirirken, Gineli yıldızın sakatlığı nedeniyle sol ayak bileğinin özel bandajla sargılı olduğu gözlendi. Yattara, kendisini takip eden basın mensupları ile de şakalaştı.

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