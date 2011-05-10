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Spor

YATTARA SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU TRABZON (A.A)

10 Mayıs 2011 17:02

-YATTARA SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU TRABZON (A.A) - 10.05.2011 - Trabzonspor'da bu yıl 8. sezonunu geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek İbrahima Yattara, bordo-mavili takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İbrahima Yattara'nın, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaştığı ve 2 yıllık ön protokol imzaladığı öğrenildi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Yattara'nın 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini belirterek, ''Dolayısıyla herhangi bir takıma gitmesi izne tabi değil. Yattara'nın diğer kulüplerle yaptığı temaslar, öngörüşmeler ve protokol ile ilgili konulardan bilgimiz olmayabilir'' dedi. Yener, şu anda şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ve iç transferde sözleşmesi bitecek oyuncularla lig sonunda görüşecekleri yönündeki düşüncelerini daha önce açıkladıklarını da anımsattı.

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