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Spor

Yattara Mersin İdman Yurdu'nda

Eski Trabzonsporlu İbrahim Yattara, Mersin İdman Yurdu ile sözleşme imzaladı

01 Temmuz 2012 16:52

Bursaspor’a transfer olmak için Türkiye’ye gelen eski Trabzonspor'un yıldızı İbrahim Yattara, Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Eski Trabzonsporlu İbrahim Yattara, Mersin İdman Yurdu ile sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki Gineli oyuncu 2003 ile 2011 yılları arasında Trabzonspor forması giydi ve 2011-2012 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a transfer olmuştu.

Yattara, Bursaspor ile anlaşmaya varmış ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra menajerlerinin sorun çıkarması sebebiyle transferi suya düşmüştü.

Dün apar topar İstanbul'a gelen Gineli oyuncu, Mersin İdman Yurdu ile anlaşmaya vararak 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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