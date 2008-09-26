Yattara Katar'da

Trabzonspor, Ginel yıldızı İbrahima Yattara'nın Katar Kulübü All Saad'a transferine onay verdi. İki kulüp arasında 2 süren görüşmeler sonunda kesin olarak anlaşmaya varılırken, resmi imzaların bayramdan sonra atılmasına karar verildi.Bilindiği gibi Katar ekibi Gineli futbolcu için Trabzonspor'a 10.8 milyon Euro Yattara'ya 4 yıllık 8 Milyon Euro teklif etmişti.Bu arada Katar emirlikle yönetildiği için futbol federasyonun sezon ortasında bile kulüplere özel izinle transfer izni verdiği belirtildi.