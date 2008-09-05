'Yattara kalacak'

Trabzonspor Kulübü, Yattara'ya bir Katar kulübünden transfer teklifi geldiğini doğrularken, bu önerinin güncelliğini yitirdiğini belirterek yıldız futbolcuyu göndermeyeceğini açıkladı.



Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, İbrahim Yattara'nın Katar kulübünden transfer teklifi aldığı konusunda medyada yer alan haberler üzerine kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Yattara gibi kadroda bulunan birçok sporcunun talep edilen oyuncular olmasının son derece doğal olduğunu ifade eden Alioğlu, ''Biz kadromuzun değerinin zaten bilincindeyiz. Yattara'ya teklif gelmesini de son derece doğal karşılıyoruz. Ancak bahsedilen olay güncelliğini kaybetmiştir. Zaten ülkemizde transfer dönemi kapanmış, şu anda Yattara da dahil tüm oyuncularımız ve yönetim kurulumuz tamamen lige odaklanmış bir durumdadır. Yani transfer bizim açımızdan bugünün konusu değildir.'' diye konuştu.



Bu arada Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Türkiye Futbol Federasyonu'nun naklen yayın bedellerinin dağılımı konusundaki yeni uygulamasının kulübün sabit hakları doğrultusunda geçmişe oranla kayıplar yaşamasına yol açtığını savundu. Öte yandan Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kondisyona yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenmana milli oyuncular Selçuk, Gökhan, Tolga, Onur, Ceyhun, Song, Sylva ile sakatlığı bulunan Yattara olmak üzere 8 futbolcu katılmadı.



