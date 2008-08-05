Yattara değerini arttırıyor

Tempo24-



Yattara, 6 milyon 500 bin Euro ile takımın en pahalı futbolcusu olurken, bu oyuncuyu 5 milyon 500 bin Euro ile takımın diğer star oyuncusu Rigobert Song takip etti. Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında da kendini Almanlara hayran bırakan Gineli oyuncu, her yıl değerine değer katıyor. Bordo-Mavili takımda Gökhan Ünal 4 milyon 200 bin Euro, Umut Bulut ve Tony Sylva 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile yer aldığı sitede Selçuk İnan 3 milyon 200 bin Euro ile bu isimleri takip eden oyuncu oldu.



Trabzonspor takım kaptanı Hüseyin Çimşir'in ise bu sezon değer kaybettiği görüldü. Geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon Euro bonservis bedeli biçilen kaptan Hüseyin Çimşir'e bu sezonun başında ise 2 milyon 400 bin Euro'luk bir bonservis bedeli biçildi. Genel anlamda Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların Avrupa piyasasında bonservis bedellerinin artmasına rağmen Hüseyin Çimşir'in aşağıya doğru düşmesi dikkat çekti. Trabzonspor'da forma giyen oyuncular arasında ise en çok değer kazanan isim Umut Bulut oldu. Geçtiğimiz sezon Avrupa piyasalarında 1 milyon 500 bin Euro ile anılan golcü futbolcu Bordo-Mavili forma altında geçirdiği 2 sezonda değerine değer kattı.



Bu arada yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Trabzonspor, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Wolfsburg ile bugün karşı karşıya gelecek. Daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, Bundesliga'da sürekli zirvede oynayan Werder Bremen'i 3-1 mağlup ederek yeni sezon öncesi moral depoladı. Bordo-Mavili takım daha önce de Almanya'da oynadığı hazırlık maçlarında Osnabrück ile 1-1 berabere kalırken, Oberneuland'ı ise 5-2 mağlup etmişti.



