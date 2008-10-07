Yattara bilmecesi



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Katar'ın Al Sadd takımının Yattara'nın bonservis bedelini bugün akşama kadar kulübün hesabına yatırması gerektiğini ifade etti.







Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Katar'ın Al Sadd Kulübü ile prensipte anlaşan Yattara'nın transferinin gerçekleşmesi için bonservis bedelinin kulübün hesabına yatması gerektiğini ve bu konuda bugün akşama kadar süre verdiklerini söyledi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 46. açılış yıldönümüne katılan Hacısalihoğlu, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Hacısalihoğlu, Yattara'nın transferinin resmiyet kazanması konusunda henüz bir gelişme yaşanmadığını belirterek, ''Yattara'nın kendi talebi üzerine bu transfer Trabzonspor'un gündemine geldi. Transferin gerçekleşmesi için bonservis bedelinin kulüp hesabına yatması gerekiyor. Bugün akşama kadar süreleri var'' dedi.



Belirlenen süre içerisinde paranın yatması halinde transferin gerçekleşeceğini ifade eden Hacısalihoğlu, ''Para girişinde aksaklık olursa transfer gündemden kalkmış olur. Bu arada Yattara'nın sakatlığı geçmiş olur. Hocanın yapacağı program ve değerlendirmeye göre kadro yapılır. Böyle bir noktadayız. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi asla Trabzonspor yönetiminin talebi doğrultusunda bu transfer gündeme gelmemiştir. Tamamen oyuncunun ısrarlı talebi ve gitmek istemesi nedeniyle bu transfer görüşmeleri yapılmıştır'' şeklinde konuştu.



Bir basın mensubunun ''Yattara, (beni yönetim göndermek istedi) biçiminde açıklama yaptı. Bunun için futbolcuya bir ceza verilecek mi'' sorusuna ise Hacısalihoğlu, ''Şimdi henüz transferin olup olmayacağı kesinleşmiş değil. Transfer gündemden kalkarsa bu konuyu değerlendirir ve tavır belirleriz. Bugün akşama kadar süreleri var. Transfer gündemden kalktı mı değerlendiririz'' diye konuştu.



Galatasaray maçı



Hacısalihoğlu, ligde Galatasaray ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin olarak ise ''Galatasaray'ın kaybetmiş olması bizim açımızdan çok önemli değil. Büyük takımların kendi aralarında yaptığı maçlar her neticeye açık maçlardır. O nedenle o maçta Trabzonspor'un sürekli kazanmış olması Galatasaray'ın puan kaybetmiş olması önemli değil. O maçın başladığı dakikadan son dakikaya kadar iki takımın göstereceği performans ve kazanma arzusu önemli'' dedi.



Galatasaray maçında da diğer maçlardaki gibi oyuncuların kazanma arzusunu ve performansı ortaya koyacaklarına inandıklarını ifade eden Hacısalihoğlu, ''Umuyoruz bu maçtan da üç puanla ayrılırız. Ama lig uzun maraton bu dönemlerde kazanmak kadar, yenilmemek de önemli. Zirvede yer almak istiyoruz. Bunun için bizim başarımız kadar diğer takımların alacağı sonuçlar da önemli. Sezon bitiğinde Avrupa kupalarına katılan bir takım olmak öncelikli hedefimiz'' diye konuştu.



Hacısalihoğlu, Galatasaray maçının priminin belirlenmediğini maçtan önce kulüp başkanı Sadri Şener ve yönetim kurulunun üyelerinin görüşleri doğrultusunda bir prim belirleyeceklerini kaydetti.



Oynanan futbol



Hacısalihoğlu, bu yıl Trabzonspor'un puan açısından çok iyi durumda olduğunu kaydederek, ''Maalesef sahada oynanan futbol, yönetim kurulu, teknik direktör ve futbolcuların arzu ettiği seviyede değil.



Bundaki etkenlerden biri Trabzonspor'un yeni takım olması, futbolcuların birbirlerini açıklarını kapatacak kadar tanımaması. Her geçen gün Trabzonspor, iyileşerek yoluna devam edecek. Bu dönemi çok az kayıpla kapatmak son derece sevindirici'' diye konuştu.



Profesyonel kulüplerde transferin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Hacısalihoğlu, ''Herhangi bir oyuncuya yüksek bir transfer teklifi gelirse transfer gündemde olur. Hiç düşünmediğiniz, bir transfer karşınıza çıkabilir ya da sakatlıklar olur, transfer yapmak zorunda kalırsınız. Ama şu anda transfer dönemi olmadığı için belirlediğimiz gündemde olan bir transfer yok. Ara transfer dönemine kadar takımın durumu, hocanın talebi, Trabzonspor'un bütçesi ve ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa onu yaparız'' diyerek sözlerini tamamladı.

