Arnavutköy'deki yatta yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Arnavutköy sahilindeki bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü. Yat kaptanı Ali Aydın Apaçık ve Merve Günay hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde Blacksee isimli yatta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ancak yatın açıkta olması nedeniyle kıyı emniyeti ekipleri de olay yerine çağırıldı. 2 söndüren gemisi ile 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının ardından yata çıkan itfaiye ekipleri büyük bir şok yaşadı. İki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan itfaiye ekiplerinin talebi üzerine olay yerine ambulans çağırılıdı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan iki kişinin can verdiği yangın amatör kamera tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde açıkta yanan yata itfaiye ve söndüren gemilerinin müdahalesi görülüyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.