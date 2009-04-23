Yatmadan önce yemek yemek horlama nedeni

Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Şirin, yatmadan üç saat öncesine kadar ağır yemek yemenin horlamayı artırdığını söyledi.



Op. Dr. Murat Şirin, ağır yemek yemenin, boğaz kaslarının normalden daha da gevşemesine yol açtığını ve bu durumun da horlamayan bir insanın dahi horlamasına yol açabildiğine dikkat çekti.



Horlamanın, burun ve boğazdan ciğerlere hava taşıyan yolları açık tutan kasın uyku sırasında gevşemesiyle oluştuğuna dikkat çeken Şirin, bu durumun hava yollarının açılıp kapanmasına, nefes almanın zorlanmasına yol açtığını, böylece horlamanın oluştuğunun altını çizdi.



Şirin, "Yetişkinler genellikle otuzlu yaşların sonunda, kırklı yaşlarda horlamaya başlar ve elli yaşını geçtiklerinde bu durum daha da artar. Horlama ağırlıklı olarak yetişkinlerde görülür fakat üç ila 13 yaş arası çocuklar da bademcikleri ve lenf bezleri şiştiğinde veya ağır soğuk algınlığına yakalandıklarında horlarlar." diye konuştu.



Horlaması eşi ve çevresini rahatsız edenlere önerilerde bulunan Şirin, yatmadan önce sakinleştirici ve antihistamin almaktan kaçınılmasını, bu ilaçların da boyun kaslarına baskı yapıp horlamaya neden olabildiğini ifade etti.



Fazla kiloların da horlamaya yol açtığının bilinmesi gerektiğini kaydeden Şirin, "Boğaz etrafındaki yapılarda yağ artışına bağlanabilir ki bu da nefes aldığınız hava geçitlerinin boyutunu küçültür." dedi.



Sırt üstü yatılmamasını tavsiye eden Şirin, "Dil geri düştüğü ve hava yollarının üzerine baskı yaptığı için pozisyon horlamaya yol açabilir. Yüzüstü veya yan yatarak uyumak tercih edilebilir. Ancak ağır horlayanlar için yatış pozisyonunun bir etkisi yoktur, horlama her pozisyonda devam edebilir. Tenis topu tedavisini deneyin. Yatağa girmeden önce içinde tenis topu olan bir bel çantası takın ve sırtınızın boşluğuna getirin. Alternatif olarak pijamalarınızın arkasına bir tenis topu da yapıştırabilirsiniz. Katlanmış bir çift çorap da işinizi görebilir. Her sırtüstü döndüğünüzde rahatsız olup yan yatarsınız. Yatağınızın baş kısmını yukarı doğru eğimli hale getirin. Yatağın baş kısmındaki ayaklarının altına kitap ya da tuğla koyabilirsiniz. Bu kronik horlamayı düzeltmeye yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.



Geniz tıkanmasına yol açan üst solunum sorunları ve alerjiler için bir hekime başvurulmasını tavsiye eden Şirin, alerjiler ve soğuk algınlıklarından doğan tıkanmaların hava geçitlerinin daralmasına yol açtığını anlattı.



Yatak odalarında temiz hava akışının sağlanması gerektiğinin altını çizen Şirin, şöyle konuştu: "Oda sıcak ve kuruysa burun geçitleri uyku sırasında tıkanır ve bu genellikle horlamaya yol açar. Pencerelerinizi açık tutun ve gerekirse genzinizi nemli tutmak için nemlendirici kullanın. Eğer sigara içiyorsanız, bırakın. Sigara içmek birçok ölümcül sağlık sorunlarıyla birlikte iltihaplanma, gırtlak tümörü, bronş tıkanması ve mukus birikmesine yol açan tahriş edici bir etkiye sahiptir ve tüm bunlar horlamayı arttırır."

