Yatırımda aslan payını fintech aldı

İstanbul, 16 Eylül (DHA) – Türkiye’de fintech alanına yapılan yatırımlar son dönemde artışa geçti. Bu artışı değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “2017 yılının ilk yarısında en çok fintech alanına yatırım yapıldı. Bu veriler fintech ekosisteminde çok daha büyük yatırımların ve gelişmelerin olacağı bir dönemin arifesinde olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Türkiye’de girişim ekosistemine yapılan yatırımlar hızla yükseliyor. Yatırımların fintech alanındaki ağırlığı ise her geçen gün artıyor. Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine liderlik ederek, tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen ihtiyaçlar, fintech ekosistemi üzerinde yapılan yatırımların artmasını sağlıyor. Startups Watch’ın 2017 yılının ilk yarısına ilişkin paylaştığı Türkiye girişim ekosistemi verileri bu anlamda oldukça umut verici. Türkiye’de bu yılın birinci yarısında yapılan 63 yatırımın toplam değeri 36,2 milyon dolar ve en çok yatırım yapılan alan fintech. Bu yatırımlar içinde 15 milyon dolardan fazlasının üyemiz ödeme kuruluşlarına yapılmış olması ayrıca gurur verici” dedi.

Türkiye’nin fintech anlamında çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Eliaçık, “Günümüzde Türkiye fintech pazarı, BDDK lisansına tabi olarak düzenlenen, sektöre liderlik eden üyelerimiz öncülüğünde 200’ü aşkın şirketle yoluna devam ediyor. Bu pazarın büyümesinde etkili olan finans kuruluşları arasında rekabet, yabancı sermayeli girişimler, devlet politikası ve teşvikleri gibi konularda verim en üst seviyede sağlanamasa da bu veriler ülkemizde finansal teknolojilerin öneminin kavrandığını gösteriyor. Ayrıca fintech ekosisteminde çok daha büyük yatırımların ve gelişmelerin arifesinde olduğumuz da böylece ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Kartlı ödeme sistemlerindeki hızlı gelişmelerin de fintech yatırımlarını tetiklediğini aktaran Eliaçık sözlerine şöyle devam etti: “Dijital bankacılık, elektronik para, mobil, bulut tabanlı temassız ödemeler, Nesnelerin İnterneti teknolojileri gibi her geçen gün değişen ve gelişen alanlara olan ilgi ve talep artıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada fintech ekosisteminde heyecan verici gelişmelerin habercisi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Brexit sonrası dönemde doğan fırsatı yakalama anlamında Türkiye’nin, finans ve bankacılık sektöründeki engin bilgi birikimi ve deneyimini, bölgesel konum avantajıyla birleştirerek fintech ekosistemine daha fazla yoğunlaşırsa, bu alanda bölgesel bir güç haline gelmemesi için hiçbir neden göremiyorum.”