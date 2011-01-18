Yatırımcıya 2011 tüyoları

T24- Dünya genelindeki ekonomik veriler 2011'in zorlu geçeceğinin bir göstergesi olurken uzmanlar bu zorlu yolda yatırımcının nasıl kâr edeceği(edebileceği)nin hesaplarını yapıyor. Engellerle dolu bu rotada yatırımcısına göz kırpan yine emtia piyasası gibi duruyor. Bunun da başında tabi ki altın geliyor. Uluslararası yatırım ve kredi derecelendirme kuruluşlarının 2011 tahminlerine göre altın bu yıl da 1 numaralı yatırım aracı olmalı.

Küresel altın, günümüş platin pladyum pazarında araştırmalarıyla tanınan Londra merkezli GFMS’in son raporuna altın bu yıl yatırımcısına yüzde 20'ye varan kazanç kapısı sunuyor. Buna göre, altın vadeli işlemlerde yılın ilk yarısında bin 500 dolara kadar yükselecek. Kârlar kısa süreli realize edilse bile bu yükseliş 2011 sonuna hatta 2012 başlarına kadar sürecek. Bu yılın sonunda ise altın ons fiyatının bin 600 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Goldman Sachs da 2011'in sonunda altının bin 690 dolara ulaşacağını ve artışın daha da süreceğini öngörüyor. Goldman'a göre 2012'de altının ons fiyatı bin 750 dolara ulaşarak zirve yapacak.



REKORA DEVAM



PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan ''2010 Global Gold Price Survey Report-Küresel Altın Fiyatı Araştırma Raporu''na göre ise 2011 yılında da altında rekor fiyatlar devam edecek. Dünyada altın madenciliği şirketlerinin yaklaşık yüzde 75'i altın fiyatlarının 2011'in dördüncü çeyreğine kadar artmaya devam edeceğini, fiyatın da bin 400 ve 3 bin dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.



Rapora göre, altın üreticilerinin yüzde 82'si de üretim seviyelerinin artmasını bekliyor. Raporda, özellikle Amerikan Doları ve Euro gibi baskı gören para birimleri ile ilgili endişelerin altın fiyatlarının yükselmesine etki etkilediğine işaret edildi.



Büyük bütçe açıkları ve artan borç seviyesinin geleneksel olarak güçlü küresel para birimleri üzerinde baskı yarattığının altı çizilen raporda, ''Sonuç olarak giderek güç kaybeden dövizleri tutmak yerine, artan sayıda ülke altın almaya devam edebilir" yorumu yapıldı.



5 BİN DOLAR İDDİASI!



Bazı analistler 1980 yılında 850 dolar olan altının ons fiyatının bugünkü değerinin 2000-2500 dolar arasında olması gerektiğini savunuyor. Bundan farklı düşünenler ise şu andaki ekonomik görünümün 30 yıl öncesine kıyasla çok daha büyük olduğunu belirterek altın fiyatının 5 bin dolar olması gerektiğini ifade ediyor.