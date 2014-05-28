Yatırımcının yeni gözdesi Almanya



Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young'ın dünya çapında faaliyet gösteren bin şirketle yaptırdığı araştırmaya göre Almanya Batı Avrupa'da en gözde yatırım ülkesi. Araştırmada yöneticilerin yüzde 40'ı yatırım için Almanya'yı en iyi yer olarak gördüğünü belirtirken, yüzde 22 ile İngiltere ikinci, yüzde 11 ile Fransa üçüncü sırada yer alıyor. Almanya'yı yatırımcıların gözünde cazip kılan en önemli nedenler arasında siyasi ve hukuki açıdan istikrarlı olması, Avrupa'nın ortasında yer alması ve cazip bir iç piyasaya sahip olması bulunuyor.

Ernst&Young'dan Peter Englisch, Almanya'nın yatırımcılar gözünde avantajlarını şöyle sıralıyor: “Her ne kadar biz kendimiz tıkalı otoyollardan şikayet etsek de Almanya'daki ulaşım ve altyapı lojistiği genel olarak çok iyi durumda. Bu, yollar, demiryolları ve hava trafiğini de içeriyor. Ayrıca nitelikli işgücü, olumlu toplumsal hava ve telekomünikasyon altyapısı da büyük takdir görüyor.”

Dördüncü sıraya yükseldi

Peter Englisch, Almanya'nın dünya sıralamasında da Çin, ABD ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer aldığını belirtiyor ve siyasi istikrar ile hukuk sisteminin güvenilirliğinin yatırımcı gözünde en önemli ölçüt olduğunu vurguluyor.

Ancak Almanya'nın yatırımcıların gözünde cazibesini artırmasının bir nedeni de gelişmenin eşiğindeki Türkiye gibi ülkelerde ekonomik büyümenin zayıflaması. Peter Englisch, Hindistan, Brezilya, Türkiye ya da Güney Afrika gibi eşik ülkelerindeki gerilemenin Almanya gibi istikrarlı ülkelere ilgiyi yeniden artırdığını belirtiyor. Yatırımcılar sadece ülkedeki o anki durumu değil, orta ve uzun vadedeki olası gelişmeleri de göz önünde bulunduruyor.

Uyarı işareti

Peter Englisch bu nedenle Almanya'nın da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Englisch, yatırım ülkesi olarak cazibesini artırmasına rağmen, anketlere göre bu yıl yatırımları başka ülkelere kaydırmayı planlayan şirketlerin oranının 2013'te yüzde 11 iken bu yıl yüzde 20'ye yükseldiğini kaydediyor. Englisch'e göre Almanya'ya yerleşmeyi ya da bazı kollarını Almanya'ya kaydırmayı planlayan yabancı şirketlerin oranı da yüzde 36'dan yüzde 27'ye düşmüş durumda.

Englisch, bunun Almanya'ya yönelik bir güvensizlik ifadesinden ziyade bir uyarı işareti olduğunu belirtiyor: “Genel olarak daha olumlu ve daha inovasyon dostu koşullar yaratmamız gerekiyor. Yeni dünya devlerinin hep başka yerlerde ortaya çıkması olacak şey değil. Google, Facebook ya da son olarak Çin'deki Alibaba olsun. Almanlar nerede? Yeni Alman teknolojileri nerede? Dizel motorları daha da tasarruflu hale getirmek yetmiyor.”