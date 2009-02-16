Yatırımcıların yüzde 88’i Türkiye’de kalmayı planlıyor

Deloitte'un "2009 İlk Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırması" raporuna göre, genel olarak yatırımcıların beklentilerinde kötüleşme gözlense de Türkiye'ye yönelik ilgi sürüyor.



Deloitte Türkiye, ülkedeki yatırım iklimini değerlendiren geleneksel "Girişim Sermayesi Güven Araştırması"nın beşincisini yayımladı.



Yatırımcıların piyasa güveninde önceki yıla göre azalma olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, katılımcıların sadece yüzde 21'i, önümüzdeki 6 ayda satın alımların artacağını düşünürken, yüzde 67'si satın alımların azalacağı görüşünü aktardı.



Yatırımcıların yüzde 92'si kendilerini önümüzdeki 6 ay içinde net alıcı olarak konumladıklarını ifade ederken, yüzde 88'i de gelecek 6 ay içinde Türkiye'den çıkmayı planlamadıklarını kaydetti.



Yatırımcıların yüzde 79'u bu yılın ilk 6 ayı içinde ekonomik koşulların kötüleşeceği düşüncesini paylaştı. Bir önceki araştırmada 2008'in ikinci yarısı için aynı görüşte olanların oranı yüzde 55 düzeyindeydi.



Geçen araştırmada yatırımcıların sadece yüzde 25'i yatırım yapılan şirketlerin performansında azalma beklerken, 2009 İlk Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırmasında bu yöndeki beklentiler yüzde 63'e yükseldi.



Borç finansmanı sağlama veya yeni fon bulma konusunda iyimser olarak yanıt verenlerin oranı ise yüzde 4 seviyesinde kaldı. Bu alanda şartların daha da zorlaşacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 88 düzeyinde gerçekleşti.



Araştırmaya yanıt veren yatırımcıların yüzde 67'si bu yılın ilk 6 ayında işlem hacimlerinde bir gerileme beklerken, yüzde 21'lik bir kesim ise işlem hacimlerinin artacağı görüşünü aktardı.



Deloitte İlk Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırmasına göre küresel yatırım ortamındaki olumsuzluklara rağmen Türkiye'de yatırım yapanların yüzde 88'i herhangi bir yatırımdan çıkmayacaklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 8'lik kesimi ise bir veya daha fazla yatırımdan çıkabileceklerini bildirdi.



Türkiye'de yatırımlara yönlenmesi beklenen küresel fonlar konusunda iyimserliğin azaldığına işaret eden rapora göre, 2009 yılı için yatırımlarda herhangi bir artış beklemeyenlerin oranı yüzde 75 düzeyine ulaşırken, az da olsa artış bekleyenlerin oranı yüzde 25'de kaldı.



Türkiye'ye yatırım yapanların yüzde 46'sı, 2009'un ilk 6 ayı süresince yapacakları yatırımın 100 milyon dolar veya üzerinde gerçekleşeceğini belirtirken, yüzde 17'lik bir kesim yatırım miktarının 25 milyon dolar veya altında kalacağı öngörüsünde bulundu.



Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Sorumlu Ortağı Anthony Wilson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, önümüzdeki kısa dönem için iyimser olmanın zorluğuna işaret ederek, çoğu yatırımcı ve Türk şirket sahibinin, şu an için net bir ekonomik gidişatın belirmesini bekledikleri ve ekonominin düzelmeden önce daha kötüye gidebileceği endişesini taşıdıkları için pasif bir duruş sergileyerek piyasayı takip etme konumunda olduğunu belirtti.



Wilson, "Yine de yatırımcıların Türkiye'deki işletmelere uzun vadede güven duydukları ve belirsizlikler biraz azaldığı zaman yatırıma tekrar başlayacakları çok açık" ifadelerini kullandı.





