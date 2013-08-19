Yatırımcılardan uyarı: Altının yükseldiğine bakmayın!

Uluslararası emtia piyasalarını yakından takip eden Duke Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Campbell R. Harvey, altın fiyatlarının zaten yüksek seviyede olduğunu belirterek, bundan sonraki dönemde daha çok aşağı yönlü seyir izlemesi olasılığının daha fazla olduğunu söyledi.

Altının, ABD ekonomisindeki iyileşme işaretlerinin Fed'in teşvikleri azaltmaya başlayabileceği beklentisinin güçlendirmesine karşın, son beş haftanın en iyi haftalık artışını kaydetmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Harvey, "Altın fiyatlarının tarihsel seyrine bakarsak, zaten fiyatları yüksek seviyede. Bunun bundan sonraki dönemde daha çok aşağı yönlü seyir izlemesi olasılığı daha fazla. Bu durumda önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yeniden 1600 dolarlara çıkıştansa 800 dolar seviyesi çok daha yüksek bir olasılık" öngörüsünde bulundu.

Altının bu yıl, bazı yatırımcıların metalin değer koruma niteliğine olan güvenlerini yitirmesi ile birlikte yüzde 19 düşüş kaydettiğini belirten uzman, "Benim düşüş tahminimi etkileyen bazı faktörler var. Altın fiyatları genel olarak endişenin artması ile artış kaydeder. Altının 1900 dolar seviyelerini görmesi daha çok insanların ABD'nin Japonya'dakine benzer bir kapana kapandığına dair endişelenmesi, Avrupa'nın neredeyse dağılmanın eşiğine gelmesindendi" dedi.

‘Çin ve Hindistan'a rağmen düşer’

Yakın zamanda ABD 'deki ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın tahvil alımından çıkış programına uygun bir şekilde gelmesine atıfta bulunan Harvey, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bana göre, biz korku üstüne kurulu bir ticaret içerisindeyiz. ABD ekonomisi büyüyor ve AB ekonomisinin düzelmeye başladığına ilişkin bazı işaretler var. İkincisi de, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerden altına olan talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükseliş görülebilir. Buna rağmen, ben yine de bu yükselişin kısa süreliğine olacağını düşünüyorum."

Harvey ayrıca altın talebinin önemli bir kısmını oluşturan bazı gelişmekte olan ekonomilerin de durumunun pek parlak olmadığını belirterek, "Hindistan hâlihazırda çok ciddi ve kapsamlı problemlerle uğraşmak zorunda kaldı. Hatta yakın zamanda Merkez Bankası'nın başında (2008 küresel ekonomik krizini doğru tahmin edebilen birkaç ekonomistten biri olan) Raghu Rajan'ın getirildi. Çin halihazırda tahmin edilenden çok daha yavaş büyüyor. Çin için şu anda yumuşak bir iniş mi yoksa sert bir iniş mi yapacağı tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

‘Aşağı yönlü hareket olabilir’

Garanti Bankası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Alper Kalyoncu ise, "Altın fiyatlarının fiziksel taleple yukarı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Uzakdoğu'da, Çin'de, Hindistan'da ve Türkiye'de altına fiziksel bir talep var. Bu durum fiyatları destekledi. Birçok kurumsal yatırımcı da zaten uzun pozisyonlarını halihazırda satmış olduğu için ekstradan satış yapmadılar. Fiyatlar fiziksel taleple bir miktar yukarı gelecek ama 1370-1420 dolar aralığını geçebileceğini sanmıyorum. Fiziksel talep bu aralıkta azalacaktır" tahmininde bulundu.

Kalyoncu, "Gelecek dönemlerde 1300-1400 dolar arası kalabiliriz gibi görünüyor. Genelde yön hala aşağıda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yukarı gelmeye devam ediyor. Fed genişlemeci para politikasından çıkacağının sinyallerini veriyor. Bu da önümüzdeki dönemde altında aşağı yönlü bir hareketin olabileceğini gösteriyor" dedi.