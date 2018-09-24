Yatırımcılar, otomotivdeki ÖTV düzenlemesini nasıl değerlendirdi?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesine göre, 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 oldu.

Düzenlemeyi değerlendiren yatırımcıların bir kısmı yapılan değişikliğin talebi çok canlandırmayacağını söylerken; bir kısmı ise kararı otomotiv şirketlerinin karlılığı için ‘pozitif’ olarak değerlendirdi.

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"Etkisi sınırlı kalabilir"

BloombergHT'nin haberine göre, yatırımcılar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45'e sahip araçların baz fiyatını 46 bin liradan 70 bin liraya çıkaran düzenlemeyle ilgili şunları söyledi.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan: Düzenlemenin otomotiv satışlarına ne denli katkısı olur biraz muğlak. Otomotiv alıcılarının yıl sonu kampanyalarını bekleme eğilimi ön plana çıkacaktır. Geçen dönemki fiyat artışlarının yanında yüzde 3 - 5 civarında fiyat indirimlerinin talebi çok canlandırmayacağını düşünüyorum, haberin etkisi sınırlı kalabilir."

"Anomali düzeltilmiş oldu"

TEB Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Akif Daşıran: ÖTV oranlarında değişiklik olmadı ama baz fiyatlarda değişim oldu. Otomobil şirketlerinin maliyetleri baz fiyatlara yansıdı, bu şu demek; daha önce baz fiyatı 40 bin TL olan aracın ÖTV'si yüzde 45 civarındayken maliyet artışıyla oran yüzde 50'ye çıkabiliyordu. Bu değişiklikle anomali düzeltilmiş oldu.

Özellikle otomobil şirketlerinin karlılığı açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu düzenlemenin zaten Ocak itibariyle gelmesi gerekiyordu, bu tip değişiklikler yıl başlarında oluyor. Ama bu değişim Ocak'ta olsaydı otomotiv sektörü için yüksek mevsimselliğin olduğu Aralık'ı es geçmiş olacaktık, bu da özellikle 4. çeyrek karlarını negatif etkileyecekti.



Halka açık şirketler arasında Ford Otomotiv'de daha göreceli az pozitif etki; Tofaş ve Doğuş otomotiv için gelişmeyi olumlu değerlendiriyoruz.