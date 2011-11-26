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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)   İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2011 16:56

-Yatırımcı rehberi (8)   İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesindeki pazarlarda geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinden en fazla değer kazanan ve kaybeden ilk 10 hisse senediyle, en çok işlem hacmi ve işlem miktarı gerçekleşen ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:   DEĞER KAZANANLAR Haftalık   Değişim Hisse Senedi Adı (Yüzde) 01 Kron Telekom. 17,71 02 - Denizbank 15,64 03 - Vanet Gıda 12,68 04 - Berkosan Yalıtım 10,53 05 - Deniz Yat. O. 10,37 06 - A.Yunus Çeşme 9,69 07 - Ege Endüstri 9,49 08 - Doğan Burda R. 7,94 09 - Pınar Su 7,16 10 - Finansbank 5,74 DEĞER YİTİRENLER Haftalık   Değişim Hisse Senedi Adı (Yüzde) 01 - Mataş Matbaacılık -49,49 02 - Ersu Gıda -34,64 03 Info Yat. Ort. -30,66 04 - Favori Dinl.Yer. -28,68 05 - Info Yatırım -28,57 06 - Euro Yat. Menkul D. -23,08 07 - Metro Petrol -22,71 08 - Silverline -20,87 09 - Penguen Gıda -17,50 10 - RHEA Girişim YO -17,49 EN ÇOK İŞLEM HACMİ HAFTALIK   İŞLEM HACMİ Hisse Senedi Adı (TL) 01 - GARANTİ BANKASI  2.076.157.776 02 - İŞ BANKASI (C)  963.724.633 03 - VAKIFLAR BANKASI  504.670.119 04 - T. HALK BANKASI  477.040.608 05 - YAPI VE KREDİ BANK.  454.131.539 06 - EMLAK KONUT GMYO  416.911.445 07 - AKBANK  367.889.236 08 - FENERBAHÇE SPORTİF  211.141.466 09 - TÜPRAŞ  192.803.160 10 - TÜRK HAVA YOLLARI  191.365.405 EN ÇOK İŞLEM MİKTARI HAFTALIK   İŞLEM MİKTARI Hisse Senedi Adı (ADET) 01 - GARANTİ BANKASI  352.616.218 02 - İŞ BANKASI (C)  266.867.015 03 - EMLAK KONUT GMYO  199.991.621 04 - VAKIFLAR BANKASI  193.311.912 05 - DOĞAN HOLDİNG  186.881.838 06 - YAPI VE KREDİ BANK.  159.128.324 07 - DOĞAN YAYIN HOL.  118.142.730 08 - İHLAS HOLDİNG  89.259.615 09 - KARDEMİR (D)  84.289.303 10 - TÜRK HAVA YOLLARI  80.871.598   (Son) (ŞAY-FAN)

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