-Yatırımcı rehberi (1) -Geçen hafta hisse senetleri ortalama yüzde 6,25 değer yitirdi -Türk Lirası karşısında ABD Doları yüzde 3,07, avro da yüzde 1,01 arttı -24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,74 yükseldi -Yatırım fonları geçen hafta ortalama yüzde 0,68 geriledi -Aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11, haftalık reponun net verimi yüzde 0,18 oldu İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Şenol Aydoğan - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 6,25 oranında değer yitirdi. Geride bıraktığımız hafta Avrupa'daki krizin piyasalar üzerindeki etkileriyle birlikte riskli aktif fiyatlarındaki geri çekilme de devam etti. Almanya'nın krizden çıkışta borçlu ülkelere destek sağlanması için sıkı mali düzenlemeler talep etmesi, bu ülkelerin ise bu talepleri yerine getirme zorunluluğunu ancak anlamaya başlamalarının, krizin kontrolünün zaman alacağını ortaya koyduğu savunuluyor. Merkel-Sarkozy ve İtalya'nın yeni teknokrat Başbakanı Mario Monti'nin yaptığı zirveden de görüş ayrılıkları olduğu sonucu çıkmasının yanında Merkel'in ortak bir avro tahvil ihracına karşı olduğunu açıklaması, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Avrupa'da haftanın asıl dikkat çekici gelişmesi, Almanya'nın gerçekleştirdiği tahvil ihracına olan talebin beklentilerin altında kalması ve getirilerin yükselmesi oldu. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde hedeflenen tutar 6 milyar avro iken, piyasaya 3,6 milyar avroluk satış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından 10 yıllık Alman devlet tahvili faizi yüzde 2,19'a yükseldi. Faiz, iki hafta önce yüzde 1,73 seviyesindeydi. Avrupa'da geçen hafta Portekiz ve Macaristan'ın kredi notlarının yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülmesi de diğer olumsuz gelişmeler olarak izlendi. İspanya, İtalya ve hatta Fransa'nın da kredi notlarının indirilmesine yönelik endişeler dile getiriliyor. Euro bölgesine ilişkin bu olumsuzluklar avronun değerini olumsuz etkilemeye devam ederken, EUR/USD paritesi haftalık yüzde 2,13 kayıpla 1,3239'dan kapanarak son 1,5 ayın en düşük seviyelerine geldi. Paritedeki bu gerileme, dolarla fiyatlanan emtialarda da gerilemeye neden oldu. Haftalık bazda altın ve gümüş gibi değerli metaller sırasıyla yüzde 2,53 ve yüzde 3,47, bakır ve alüminyum gibi büyümeye dayalı emtialar da sırasıyla yüzde 3,94 ve yüzde 6,43 oranında geriledi. Brent petroldeki düşüş ise yüzde 0,99 ile çok daha sınırlı oldu. Hisse senedi piyasaları da başta bankacılık hisseleri olmak üzere değer kaybetmeye devam ettiler. Bankacılık hisselerindeki düşüşlerde, Avrupa'nın sorunlu ülkelerinin değer kaybeden tahvillerinin en büyük yatırımcılarının bankalar olması etkili oldu. Nitekim Fitch, 5 Portekiz bankasının kredi notunu indirirken, görünümlerini de negatifte tuttu. Son bir haftada Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya borsaları yüzde 6-8 arasında değer kaybederken, ABD borsaları da yüzde 5 civarında geriledi. Küresel risk iştahındaki gerileme, gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışlarını da beraberinde getirirken, bu ülkelerin para birimlerindeki değer kaybı da devam etti. Son bir ayda USD/TL son bir ayda yüzde 7'yi aşan bir artış gösterdi. Aynı dönemde dolar, Macaristan, Polonya, Brezilya ve G. Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı da yüzde 7-10 arasında değişen oranlarda değer kazandı. Son bir haftadaki kayıplar ise yüzde 3-6 arasında oldu. Yani TL'deki kayıp, son bir ayda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel gerçekleşti. Döviz sepeti ise haftalık yüzde 2,2, aylık yüzde 4,1 yükselişle 2,19 seviyelerinden haftayı tamamladı. TL cinsi varlıklardaki satışlar tahvil piyasalarında da kendini gösterdi. Önce, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu genişletmesinin ardından sonra da önceki hafta yapılan yeniden ihraçta talebin düşük olmasının ardından yükselişe geçen gösterge faiz, geçen hafta da global risk algısının kötüleşmesiyle yükselmeye devam etti. Faiz, yüzde 11'i geçerek son 28 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İMKB-100 Endeksi de, ağustos ayında ABD'nin kredi notunun indirilmesinin ardından 48.600,16 puanla 11 Ağustos günü ikinci seansta gördüğü 2011 yılı dip seviyelerine yaklaştı. Endeks geçen hafta içinde en düşük 48.812,40 puana kadar geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit ederken, not görünümün ''Pozitif''ten ''Durağan''a çevirmesi de bu düşüşte etkili oldu. İMKB 100 Endeksi haftaya yüzde 3,16'lık sert bir düşüşle başladı. Düşüşler, izleyen üç gün boyunca da devam etti. Hisse senetleri salı günü ortalama yüzde 1,45, çarşamba günü yüzde 1,72 ve perşembe günü de ortalama yüzde 2,88 oranında değer yitirdi. Haftanın son günü gelen tepki alımlarıyla ortalama yüzde 2,92 oranında bir toparlanma yaşandı. -Gelecek hafta- Uzmanlar, önümüzdeki hafta yine Avrupa tahvil faizlerinin önemli gösterge olmaya devam edeceğini, veri olarak ise Türkiye'nin kasım ayı dış ticaret açığı ile ABD'nin istihdam verilerinin öne çıkacağını belirtiyor. İMKB 100 Endeksinin kısa vadeli teknik göstergelerinin destek seviyelerinden dönüş yönünde hareket etmesinin tepki yükselişlerinin devamını desteklediğini savunan uzmanlar, endekste haftalık bazdaki ilk direnç olarak 53.300 seviyesinin izlenebileceğini kaydediyor. Uzmanlar, bu seviyenin üzerinde 54.000 ve 55.000 puanın sonraki dirençler olarak öne çıkabileceğini, tepki hareketlerinin zayıf kalması halinde yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 48.600 desteğinin tekrar gündeme geleceğini ifade ediyor. -Özetle piyasalar- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında geçen hafta artış yönünde bir seyir gözlendi. Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar ve avro yükseldi. Altın fiyatları da haftayı artışla kapattı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,25 oranında değer yitirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,74 arttı. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta ortalama yüzde 0,68 geriledi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11, haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,18 olarak gerçekleşti. -Borsa endeksleri- İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 3.402,68 puan düşerek, 54.473,90 puandan 51.071,22 puana indi. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama kayıp yüzde 6,25 olarak gerçekleşti. İMKB Mali Endeks 5.574,86 puan düşerek 77.021,24 puandan 71.446,38 puana, İMKB Sanayi Endeksi 2.894,86 puan düşerek 49.807,54 puandan 46.912,68 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 1.800,92 puan düşerek 36.138,26 puandan 34.337,34 puana indi. Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 7,24 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 5,81 ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 4,98 oranında değer yitirdi. -Kazananlar ve kaybedenler- Borsada geçen hafta işlem gören 369 hisse senedinden 30'u değer kazanırken, 334 hisse senedi değer yitirdi, 5 hissenin değeri değişmedi. Geçen hafta en yüksek oranlı artış yüzde 17,71 ile Kron Telekomünikasyon hisselerinde oldu. Yüzde 15,64 oranındaki artışla Denizbank hisseleri ikinci ve yüzde 12,68 oranındaki artışla da Vanet Gıda hisseleri üçüncü olarak sıralandı. En yüksek oranlı gerileme ise yüzde 49,49'luk düşüşle Mataş Matbaacılık hisselerinde oldu. Ersu Gıda hisseleri yüzde 34,64'lük düşüşle ikinci, Info Yatırım Ortaklığı hisseleri yüzde 30,66'lık düşüşle üçüncü sırada yer aldı. -Döviz- Geçen hafta Türk Lirası karşısında dolar ve avro değer kazandı. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0560 lira ve yüzde 3,07 oranında artarak 1,8790 liraya, avronun satış fiyatı da 0,0250 lira ve yüzde 1,01 oranında artarak 2,4930 liraya çıktı. İngiliz Sterlin'inin satış fiyatı 0,0400 lira ve yüzde 1,38 artışla 2,9300 liraya ve İsviçre Frangı'nın satış fiyatı 0,0400 lira ve yüzde 1,99 artışla 2,0500 liraya yükseldi. Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,8830 liradan, avro 2,4960 liradan, İngiliz Sterlini 2,9300 liradan ve İsviçre Frangı da 2,0400 liradan satılıyor. -Altın- Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,74 yükseldi. Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 101,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 683,00 lira oldu. İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 0,39 artarak 101,44 liraya çıktı. -Yatırım fonları- Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,68 oranında değer yitirdi. Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 7.254 puan düşerek 1.059.905 puandan 1.052.651 puana geriledi. Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 2,90'lık artışla TEB Varlık Yönetim Hizmetleri A Tipi Değişken Fon, yüzde 2,68'lik artışla Garanti B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu ve yüzde 2,45'lik artışla da ING Bank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu olarak sıralandılar. Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 10,18'lik düşüşle Garanti A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu, yüzde 10,17'lik düşüşle ING Bank A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu ve Akbank A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu oldu. -Tahvil-bono-faiz-repo- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,17 ile yüzde 0,19 arasında oldu. Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11'i buldu. Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 10,8 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,18 olarak gerçekleşti. (Sürecek) (ŞAY-FAN)