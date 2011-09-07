-Yatırımcı altından vazgeçmiyor İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) Başkan Vekili Osman Saraç, altın fiyatlarında kaydedilen rekor seviyelere karşın bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin altın ithalatı ve İAB'nin işlem hacminde 2010'a göre artış kaydedildiğini bildirdi. Osman Saraç, altın fiyatlarının son 3 yıldır hızlı yükseliş içerisinde olduğunu, ortalama fiyatın 2008'de 870 ABD Doları/ons iken, 2009'da 1.135 ABD Doları/ons, 2010'da ise 1.225 ABD Doları/ons'a yükseldiğini, bu yılın Eylül ayında da 1,920 ABD Doları/ons'un üzerinde yeni rekor seviyede seyrettiğini hatırlattı. Saraç, bu yükselişte rol oynayan başlıca etkenlerin, finansal krizle beraber güvenli bir liman olarak görülen altına gelen yüksek yatırım talebi, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaları ve altın üretim maliyetlerinde kaydedilen artışlar olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyelere rağmen 2011'in ilk 8 ayında Türkiye'nin altın ithalatı ve İAB'nin işlem hacminde geçen yıla göre artış olduğunu belirten Saraç, İAB'nin faaliyete geçtiği 1995'den beri altın ithalatında kaydedilen sürekli artışın ithalatı yıllık ortalama 200–250 ton seviyesine taşımasına karşın 2009'dan itibaren tutsat (mortgage) kriziyle başlayan finansal krizin etkisiyle düşüş kaydettiğini belirtti. Saraç, finansal krizin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de altın talebinde daralmaya yol açtığını, altın talebinin en büyük kısmını oluşturan mücevher talebinin halkın alım gücünün düşmesine bağlı olarak gerilerken ithalatın da 2009'da 37,59 ton ile Borsa'nın açılışından itibaren kaydedilen en düşük seviyeye ulaştığını, altının bir yatırım aracı olarak önem kazandığı son yıllarda ise yatırımcılardan gelen yüksek talebin altın ithalatının 2010'da 42,49 tona, bu yılın ilk 8 ayında da yüzde 19,8 artışla 50,92 tona yükselmesine yol açtığını anlattı.