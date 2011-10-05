-Yatırım yapmak kolaylaşacak BURDUR (A.A) - 05.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de bürokrasinin daha hızlı ve etkili çalıştırılması gerektiğini belirterek, ''İş dünyasını ilgilendiren boyutuyla yargı sistemimizin, adalet sistemimizin çok iyi çalışması lazım. Bu konularda da önümüzdeki dönemde muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önüne yeni bazı düzenlemeler gelecektir. Yatırım daha kolaylaşacak, yatırım ortamı daha da iyileşecektir inşallah'' dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Burdur Valisi Süleyman Tapsız, Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile birlikte Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Burdur Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti. Yatırım ortamını iyileştirme sürecini önemsediklerini kaydeden Yılmaz, ''Önümüzdeki günlerde hükümet olarak bu konuda daha olumlu adımlar da atacağız. Yatırımcıya en uygun ortamı oluşturmak istiyoruz. Yatırım ortamını daha iyiye götürmek istiyoruz. Bunu ne kadar iyileştirirsek, ülkemizdeki gelişmeyi, büyümeyi yapabilirsek bölgelerimizdeki kalkınmayı hızlandırmış oluruz. Sadece kamu yatırımlarıyla bir ilin büyümesi gelişmesi mümkün değil. Kamu işin bir tarafını oluşturuyor'' diye konuştu. Bakan Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun yatırım ortamının iyileştirmesi konusunu sürekli ele aldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Burada bürokrasiyi ve belirsizliği azaltmak çok önemli. Yatırımcı geldiği zaman en az bürokrasi ile karşılaşmalı. Bir de geleceğe dönük belirsizlikler olmamalı kafasında. Bizim yargı sistemimizde de bir takım şeyler oldu. Bir şey yapıyorsunuz diyelim, 5 sene sonra bir karar çıkıyor, bir anda herşey değişiyor. Büyük ölçekli yatırımlar uzun vadeyi görmeden gerçekleşmiyor. Ülkedeki şartların 15-20 yıllık perspektifine bakılarak yapılıyor. Türkiye'nin makro ekonomisi çok iyi, ülkeleri kriz kasıp kavururken Türkiye'de çok şükür durum çok iyi. Siyasi istikrarı var, mali disiplini var, bankacılık sistemi sağlam, ama bizim bürokrasiyi daha hızlı ve etkili çalıştırmamız lazım. İş dünyasını ilgilendiren boyutuyla yargı sistemimizin, adalet sistemimizin çok iyi çalışması lazım. Bu konularda da önümüzdeki dönemde muhtemelen TBMM'nin önüne yeni bazı düzenlemeler gelecektir. Yatırım daha kolaylaşacak, yatırım ortamı daha da iyileşecektir inşallah.''