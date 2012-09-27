Yatırım ve e emeklilik fonlarının rating sonuçları Ekim'de açıklanıyor

Yatırım ve emeklilik fonlarının ilk rating sonuçları ekim ayında Finnet portallarında yayımlanmaya başlıyor.

Yatırım ve emeklilik fonlarının ratingleri ekim ayında açıklanmaya başlıyor. Yatırım ve emeklilik fonları derecelendirilmesi Türkiye’de ilk defa Finnet tarafından SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş’ye (SAHA) yaptırıldı.

SAHA, yatırım fonlarına 5 yıldızlı puanlar vererek, fonların sıralamasını gerçekleştiriyor. Sayıları 700’e yaklaşan fonların yıldızla derecelendirilmesi, performanslarının yatırımcılar tarafından izlenmesini de kolaylaştıracak. Bundan sonra fonların rating sonuçları ve gelişim seyri izlenerek öne çıkan fonlar rahatlıkla takip edilebilecek.

Lider finans kurumlarındaki profesyoneller tarafından kullanılan Finnet’in fon ürünleri içerisinde artık ratingler de yer alacak. Ratingler sadece yatırım fonlarını değil, emeklilik fonlarına da kapsıyor. Fon getiri ve risklerinin kolay ve kullanışlı bir biçimde ölçülüp sıralanmasını sağlayan fon rating sonuçları, aylık olarak yayımlanacak. Fon ratinglerine ilişkin detaylı bilgileri www.fonbul.com, www.fonanalist.com ve www.finnet.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Saha Kurumsal hakkında

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.(SAHA), Türkiye’nin ilk yerli derecelendirme kuruluşudur. Aralık 2005 tarihinde, konusunda uzman ve deneyimli ortakların bir araya gelmesiyle kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş ilk yerli derecelendirme kuruluşu olma özelliğine sahiptir. SAHA; SPK’nın 14.12.2006 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi; 11.09.2007 tarihli kararıyla da Kredi Derecelendirmesi hizmetleri sunma yetkisini almıştır. SAHA hakkında daha fazla bilgiye www.saharating.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Finnet hakkında

Finnet, Türkiye’de sermaye piyasaları borsa ve finans alanında dinamik ve özelleştirilebilir yazılımları ile öne çıkan bir şirkettir. 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Alanında Türkiye’deki en geniş veri tabanına sahiptir. Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan Finnet ürünleri, pratik hızlı ve kullanıcıya özel uygulamaları ile tercih edilmektedir. Bir çok analiz platformunun yanı sıra www.fonbul.com, www.fonanalist.com, www.finnet.com.tr gibi internet siteleri ile bireysel ve kurumsal müşterin taleplerini karşılamaktadır. Finnet, spesifik kurumsal ve bireysel analiz paketleri ile hem finans sektörüne hem de reel sektöre analiz ve yazılım paketleri geliştirmektedir.