-Yatırım teşvikine yeni bakış İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, önümüzdeki dönemle ilgili yatırım teşvik konusunda bir yeni bakışlarının söz konusu olacağını açıkladı. Babacan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen, ''Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı'' etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemle ilgili yatırım teşvik konusunda bir yeni bakışın söz konusu olacağını belirterek, ''Özellikle ithalatın yüksek olduğu kalemlerde, bu ürünleri Türkiye'de nasıl daha fazla üretebiliriz, Türkiye'de bu ürünler için sürdürülebilir bir rekabet gücümüz var mıdır yok mudur, bunları detaylı bir şekilde bugünlerde ele alıyoruz'' dedi. Hangi ürün olursa olsun, hangi sektör olursa olsun eğer ilelebet, tüm üretim dönemi boyunca ancak devlet desteğiyle ayakta durabiliyorsa, devlet desteğiyle dünyada varlığını sürdürebiliyorsa o tür sektörlere fazla yoğunluk ve ağırlık verilmemesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Babacan, şunları ifade etti: ''Aksi halde 10 sene sonra bakarız ki, kapısına kilit vurulmuş yüzlerce ölçek tesis var Türkiye'de. Dolayısıyla mutlaka burada bir ölçek ekonomisini oluşturmak, ama ölçek ekonomisini oluşturduktan sonra o yatırım aşamasında, devletin sağlayacağı teşviklerden sonra kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek sektörlere ve ürünlere ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Basit bir, klasik bir ithal ikameci yaklaşımın da Türkiye'ye başka türlü zorluklar getirebileceğine inanıyorum. Türkiye'nin, dünyayla entegre, dünyanın her köşesiyle ticaret yapabilen, alıp satabilen, işine geldiğinde üreten, işine gelmediğinde alıp kullanabilmesini bilen bir ülke olması lazım. Her şeyi yüzde 100 Türkiye'de yapalım, kendi kendimize yeterli olalım gibi böyle 80 sene önce 100 sene önce uygulanan politikalara geri dönüşümüzün son derece sakıncalı olacağını düşünüyorum.''