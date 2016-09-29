'Yatırım teşvik belgesi'ne 5 yıl vergi muafiyeti!

Maliye Bakanlığı 5 yıl süreli emlak vergisi muafiyetinin esaslarını belirledi. Vergi muafiyeti esaslarına göre "yatırım teşvik belgesi" kapsamında inşa edilen binalardan 5 yıl boyunca emlak vergisi alınmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliğiyle "yatırım teşvik belgesi" kapsamında inşa edilen binalara, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyeti, binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacak. Düzenlemeden, uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar faydalanabilecek.

Arazilere geçici emlak vergisi muafiyeti

Reuters'te yer alan habere göre yapılan düzenleme ile "yatırım teşvik belgesi" kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazi ve arsalar da yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek.