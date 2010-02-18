'Yatırım araçlarında yüzde 10 stopaj uygulanmalı'

T24 - SPK Başkanı Vedat Akgiray, yatırım araçlarında herkese yüzde 10 stopaj uygulanmasını önerdi. Akgiray "Yabancılar bundan etkilenmez, yabancı şekliyle iş yapan yerliler etkilenirse, bu da üzüleceğim bir konu olmaz" dedi.





Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra yatırım araçlarında vergilemenin nasıl olacağı tartışılırken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) Vedat Akgiray, herkese yüzde 10 stopaj uygulanmasını önerdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle sohbet toplantısı düzenleyen Akgiray "Anayasa Mahkemesi'nin kararı kapsamında stopajda yerli yabancı ayrımının kalkacağı kesin, herkes için yüzde 10 kalırsa bence makul olur.Yabancılar bundan etkilenmez, yabancı şekliyle iş yapan yerliler etkilenirse, bu da pek üzüleceğim bir konu olmaz. Yatırım araçlarında stopaj konusu bu hafta Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009'da bazı kazançlarda (bono, hisse senedi ve yatırım fonu) yerli yatırımcılara yüzde 10, yabancı yatırımcılara "sıfır" stopaj uygulamasına ilişkin yasa hükümlerini iptal etmişti, kararının gerekçesi 8 Ocak 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanmış ve hükümete 9 ay süre tanımıştı. larda çözümlenir" dedi. Akgiray, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen sohbet toplantısında ayrıca şu mesajları verdi:



GÖZETİM MERKEZİ KURDUK: Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi kurduk. Yirmiye yakın personel çalışıyor. Piyasaları anında izliyoruz. Manipülasyon yapana, hata yapmaktan korkmadan anında müdahale edeceğiz. Mahsuplaşmasını kilitlediğimde zaten bitmiştir.



HALKA ARZ KOLAYLAŞACAK: Halka arzı kolaylaştıracağız, parametrelerdeki büyüklük sınırlamaları kaldırılacak. Kötü niyetli, batmakta olan firmaların bu işten faydalanabileceği söyleniyor. 10 firma gelsin biri veya ikisinin parası batsın okey!



20-30 ŞİRKET HALKA AÇILACAK: Bu yıl sürpriz olmazsa 20-30 şirket halka arz olacak. İMKB'de kayıtlı 1 milyon yatırımcı var. Fakat çok azı aktif durumda. Bir kısmı küsmüş, bir kısmı da bizim borsadan gitmiş. Güney Kore'nin nüfusu bizden 20 milyon az fakat ülkede 14 milyon borsa yatırımcı var. Yatırımcının artması için parazitler temizlenmeli.



YABANCI DAHA ÇOK KAZANIYOR: Borsa hacmi çok az, bugünkünün 100 katı olmalı. Borsada yabancı payı yüzde 66. Borsada yabancılar daha çok kazanıyor. Yerli yatırımcı bir hisseyi ortalama 20-25 gün elinde tutuyor, yabancı ise 250 gün.





