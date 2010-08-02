-YATIRIM AJANSI BAŞKANI KORKMAZ İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz, görevinden istifa etti. Korkmaz, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda, Temmuz 2006'daki kuruluş aşamasından bu yana Başkanlık görevini yürütmekteydi. Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos 2010 itibariyle görevine veda edeceğini duyurdu. Açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile getirildiği görevle, Türkiye'nin ilk Yatırım Ajansını kurma şerefine nail olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti: ''Üç yılı kapsayacak bir dönem için getirildiğim bu görevi, 2009 yılı krizi başlayınca ek bir yıl daha sürdürdüm. Şimdi bayrağı teslim etme vakti geldi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; bugün sahip olduğu profesyonel, kurumsal ve vizyoner yapı paralelinde, ülkemiz adına önemli çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Görevde kaldığım 4 yıla yakın bu süreç içerisinde vatanıma hizmet etmiş olmaktan ötürü büyük onur duydum. Sayın Başbakanımıza bana bu fırsatı verdikleri ve esirgemedikleri desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürü borç bilirim.'' -80 BİN ŞİRKETLE TEMAS- Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından yapılan açıklamada da, Ajansın Başkanı Alpaslan Korkmaz'ın görev sürecinde öncelikle yapılanmanın tamamlandığı, 2006 yılında kuruluş ve organizasyon çalışmalarını tamamlayan Ajansın, bugüne kadar doğrudan 2 bini aşkın projeye müdahil olduğu bildirildi. Dünyada doğrudan 80 bin şirket ile temasa geçildiği belirtilen açıklamada, yurt içi yapılanmasının yanı sıra Ajansın 21 ayrı ülkede 15 temsilciliği ile faaliyet gösterdiği kaydedildi.