Yatıra dantelli iç çamaşırı bıraktılar

Bayramiç İlçesi'ne bağlı Yiğitler Köyü'nde bulunan Ünzüle Ebe Yatırı için düzenlenen hayır, ‘pes’ dedirten görüntülere sahne oldu. Hayra gelen binlerce kişi, yatırı ziyaret etmek için izdihama neden oldu. Bazı kişiler, Ünzüle Ebe Yatırını suistimal ederek, dantelli külotları bile yatırın üzerine bırakıp çocuk sahibi olmayı diledi. Bazı ziyaretçiler de şifa bulması için çocuklarını yatırın üzerinde yuvarladı. Ancak şifa bulması beklenen çocuklar, korkudan hıçkıra hıçkıra ağladı. Ünzüle ebenin yaşadığı varsayılan evin bahçesindeki kuyudan da kova kova su çeken ziyaretçiler suyun temiz olup olmadığına aldırış etmeden ‘şifa’ niyetine içti.Bayramiç'e 6 kilometre uzaklıktaki Yiğitler Köyü'nde, Ünzüle Ebe Hayrı düzenlendi. Rivayete göre, Bayramiç İlçesi'ne bağlı Ağaçköy'den Yiğitler Köyü'ne gelin geldiği ve en az 200 yıl önce yaşadığı varsıyalan, ancak hakkında köylülerin dahi net bir bilgiye sahip olmadığı Ünzüle Ebe'nin vasiyeti gerekçesiyle yapılan hayra çevre ilçe ve köylerden 5 bin kişi katıldı. Yoğun ilgi izdihama neden oldu. Ünzüle Ebe Hayrı için hazırlıklar bir gün önceden başladı. Okul bahçesinde yakılan ateşlerde 41 kazan keşkek ve 30 kazan pilav ile bir ton cacık hazırlandı. Ünzüle Ebe'nin yaşadığı varsayılan köy evinde kadınlar sabaha kadar yastağaçların üzerinde hamur açıp ateş üzerinde pişirdi. Şifalı olduğu söylenen pişmiş bazlamalar evi ziyaret eden konuklara ikram edildi.Ertesi gün başlayan Ünzüle Ebe Hayrı'nda öğlene kadar dualar edildi. Asıl mezarı nerede olduğu bilinmeyen, ancak kendisinin, “Şalımın düştüğü yere mezarımı yapın” vasiyeti üzerine köy camisinin altına yapılan sembolik Enzüle Ebe Yatırı ziyaretçilere açıldı. Yatırı ziyaret etmek isteyen kadınlar izdiham yarattı. Yatıra çıkan merdivenlerde uzun kuyruklar oluştu. Kadınlar küçük bir odada bulunan yatıra ulaşabilmek için birbiriyle yarıştı. Yatıra girebilenler içi boş olan taş sandukaya ellerini sürerek uzun süre dua etti. Yatıra çeşitli hediyeler bırakarak dileklerde bulundu. Yatırın başındaki biri seçim sandığından oluşan iki kumbaraya bağış olarak para attı. Masum yatır ziyaretinin yerini bir süre sonra ise hurafeler aldı.Ünzüle Ebe Yatırını ziyaret eden kadınlar arasında, çocuk sahibi olmak isteyen bazı kadın ziyaretçiler yatıra dantelli külotlarını dahi bırakarak pes dedirten görüntülere neden oldu. Bırakılanlar arasında çocuk çorabından, çikolataya kadar çok değişik hediyeler yer aldı. Çok sayıda ziyaretçi ise beraberinde getirdikleri küçük çocuklarıyla ilgili dileklerde bulunurken, bu dileklerinin gerçekleşmesi için çocuklarını yatırın üzerine yatırarak, yuvarladı. Hastalıklarının şifa bulması temenni edilen çocuklar ne olduğunu anlayamayıp korkup ağlamaya başladı. Bazı ziyaretçiler, çocukların yatır üzerinde yuvarlanmasına tepki gösterdi. Ünzüle Ebe Yatırı'nda ziyaretçilere refakat eden 84 yaşındaki Esma Alaca, yatır üzerinde çocuk yuvarlamanın bir adet olduğunu belirtirken, kendisi de bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmediğini ifade etti. Alaca, yatıra bırakılan iç çamaşırı için ise ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve bununda bir anlamı bulunmadığını söyledi.Ünzüle Ebe Yatırı kadar, Ünzüle Ebe'nin yaşadığı ileri sürülen köy evi de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Evin bahçesindeki kuyunun üzerinde bulunan mermer taşının Ünzüle Ebe tarafından getirildiğini ve kuyu suyunun şifalı olduğunu duyduklarını belirten ziyaretçiler, kuyudan çektikleri suyu bardak bardak içtiler. Evin şimdiki sahibi Saffet Şahin, ziyaretçilerin temiz olup olmadığını bilmeden içtikleri kuyu suyunu kendilerinin temiz olmadığı için içmediklerini söylemesi dikkat çekti.Ünzüle Ebe Hayrı, öğle namazının ardından hazırlanan keşkek ve pilavların konuklara ikram edilmesiyle sona erdi. Köy Muhtarı Çetin Gerel, amaçlarının yıllardır süre gelen geleneği devam ettirmek olduğunu belirterek, “Ünzüle Ebe’nin gerçekte ne zaman yaşadığı ve öldüğü tam olarak bilinmiyor. Ancak büyüklerimizden öğrendiğimiz bilgilerle iyilik sever Ünzüle Ebe anısına 5 yılda bir hayır yapıyoruz. Maalesef bazı kişiler Ünzüle Ebe Yatırını suiistimal ediyor. İşi adeta hurafeye çeviriyor. Bu duruma biz de üzülüyoruz. Yaptığımız, sadece geçmişten gelen bir geleneği sürdürmektir” dedi.



