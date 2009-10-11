Yatıra dantelli iç çamaşırı bıraktılar

Enzüle Ebe Yatırı ziyaretçilere açıldı. Yatırı ziyaret etmek isteyen kadınlar izdiham yarattı.
Bayramiç İlçesi'ne bağlı Yiğitler
Köyü'nde bulunan Ünzüle Ebe Yatırı için düzenlenen hayır, ‘pes’
dedirten görüntülere sahne oldu. Hayra gelen binlerce kişi, yatırı
ziyaret etmek için izdihama neden oldu. Bazı kişiler, Ünzüle Ebe
Yatırını suistimal ederek, dantelli külotları bile yatırın üzerine
bırakıp çocuk sahibi olmayı diledi. Bazı ziyaretçiler de şifa bulması
için çocuklarını yatırın üzerinde yuvarladı. Ancak şifa bulması
beklenen çocuklar, korkudan hıçkıra hıçkıra ağladı. Ünzüle ebenin
yaşadığı varsayılan evin bahçesindeki kuyudan da kova kova su çeken
ziyaretçiler suyun temiz olup olmadığına aldırış etmeden ‘şifa’
niyetine içti.
Bayramiç'e 6 kilometre uzaklıktaki Yiğitler Köyü'nde, Ünzüle Ebe Hayrı
düzenlendi. Rivayete göre, Bayramiç İlçesi'ne bağlı Ağaçköy'den
Yiğitler Köyü'ne gelin geldiği ve en az 200 yıl önce yaşadığı
varsıyalan, ancak hakkında köylülerin dahi net bir bilgiye sahip
olmadığı Ünzüle Ebe'nin vasiyeti gerekçesiyle yapılan hayra çevre ilçe
ve köylerden 5 bin kişi katıldı. Yoğun ilgi izdihama neden oldu. Ünzüle
Ebe Hayrı için hazırlıklar bir gün önceden başladı. Okul bahçesinde
yakılan ateşlerde 41 kazan keşkek ve 30 kazan pilav ile bir ton cacık
hazırlandı. Ünzüle Ebe'nin yaşadığı varsayılan köy evinde kadınlar
sabaha kadar yastağaçların üzerinde hamur açıp ateş üzerinde pişirdi.
Şifalı olduğu söylenen pişmiş bazlamalar evi ziyaret eden konuklara
ikram edildi.
Ertesi gün başlayan Ünzüle Ebe Hayrı'nda öğlene kadar dualar edildi.
Asıl mezarı nerede olduğu bilinmeyen, ancak kendisinin, “Şalımın
düştüğü yere mezarımı yapın” vasiyeti üzerine köy camisinin altına
yapılan sembolik Enzüle Ebe Yatırı ziyaretçilere açıldı. Yatırı ziyaret
etmek isteyen kadınlar izdiham yarattı. Yatıra çıkan merdivenlerde uzun
kuyruklar oluştu. Kadınlar küçük bir odada bulunan yatıra ulaşabilmek
için birbiriyle yarıştı. Yatıra girebilenler içi boş olan taş sandukaya
ellerini sürerek uzun süre dua etti. Yatıra çeşitli hediyeler bırakarak
dileklerde bulundu. Yatırın başındaki biri seçim sandığından oluşan iki
kumbaraya bağış olarak para attı. Masum yatır ziyaretinin yerini bir
süre sonra ise hurafeler aldı.
Yatıra iç çamaşırı bile bırakıldı
Ünzüle Ebe Yatırını ziyaret eden kadınlar arasında, çocuk sahibi olmak
isteyen bazı kadın ziyaretçiler yatıra dantelli külotlarını dahi
bırakarak pes dedirten görüntülere neden oldu. Bırakılanlar arasında
çocuk çorabından, çikolataya kadar çok değişik hediyeler yer aldı. Çok
sayıda ziyaretçi ise beraberinde getirdikleri küçük çocuklarıyla ilgili
dileklerde bulunurken, bu dileklerinin gerçekleşmesi için çocuklarını
yatırın üzerine yatırarak, yuvarladı. Hastalıklarının şifa bulması
temenni edilen çocuklar ne olduğunu anlayamayıp korkup ağlamaya
başladı. Bazı ziyaretçiler, çocukların yatır üzerinde yuvarlanmasına
tepki gösterdi. Ünzüle Ebe Yatırı'nda ziyaretçilere refakat eden 84
yaşındaki Esma Alaca, yatır üzerinde çocuk yuvarlamanın bir adet
olduğunu belirtirken, kendisi de bunun ne işe yaradığını tam olarak
bilmediğini ifade etti. Alaca, yatıra bırakılan iç çamaşırı için ise
ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve bununda bir anlamı
bulunmadığını söyledi.
Ünzüle Ebe Yatırı kadar, Ünzüle Ebe'nin yaşadığı ileri sürülen köy evi
de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Evin bahçesindeki kuyunun üzerinde
bulunan mermer taşının Ünzüle Ebe tarafından getirildiğini ve kuyu
suyunun şifalı olduğunu duyduklarını belirten ziyaretçiler, kuyudan
çektikleri suyu bardak bardak içtiler. Evin şimdiki sahibi Saffet
Şahin, ziyaretçilerin temiz olup olmadığını bilmeden içtikleri kuyu
suyunu kendilerinin temiz olmadığı için içmediklerini söylemesi dikkat
çekti.
Ünzüle Ebe Hayrı, öğle namazının ardından hazırlanan keşkek ve
pilavların konuklara ikram edilmesiyle sona erdi. Köy Muhtarı Çetin
Gerel, amaçlarının yıllardır süre gelen geleneği devam ettirmek
olduğunu belirterek, “Ünzüle Ebe’nin gerçekte ne zaman yaşadığı ve
öldüğü tam olarak bilinmiyor. Ancak büyüklerimizden öğrendiğimiz
bilgilerle iyilik sever Ünzüle Ebe anısına 5 yılda bir hayır yapıyoruz.
Maalesef bazı kişiler Ünzüle Ebe Yatırını suiistimal ediyor. İşi adeta
hurafeye çeviriyor. Bu duruma biz de üzülüyoruz. Yaptığımız, sadece
geçmişten gelen bir geleneği sürdürmektir” dedi.