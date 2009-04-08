Yatılı okulda zehirlenme paniği

Tokat'ın Niksar ilçesinde yatılı bir ilköğretim okulunda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde eğitim veren Aysel Nadide Başar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan (YİBO) yaklaşık 100 öğrenci, sabah kahvaltısının ardından kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle öğretmenleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Bu öğrencilerden 30'unun hastanedeki tedavisinin sürdüğü, diğer öğrencilerin ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu belirtildi.



Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme yaptığı bildirildi.



Öğrencilerin, okulda sabah kahvaltısında yedikleri tereyağından zehirlenmiş olabileceklerini belirten yetkililer, konunun araştırıldığını kaydettiler.



