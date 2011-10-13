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Yatalak kadın, yanarak öldü MALATYA (A.A)

13 Ekim 2011 14:32

-Yatalak kadın, yanarak öldü MALATYA (A.A) - 13.10.2011 - Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan yangında 89 yaşındaki yatalak kadın yanarak öldü, 57 yaşındaki kızı komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yukarıçenge Mahallesinde tek katlı ahşap evde kızı Sebahat Gürsoy (57) ile birlikte yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen Hatun Gürsoy (89), elektrikli ısıtıcıyı kapatmadan uyuyakaldı. Bir süre sonra evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangına müdahale eden komşuları, Sebahat Gürsoy'u yanan evden çıkarmayı başardı. Vücudunda yanıklar bulunan Sebahat Gürsoy, Arapgir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında evde bulunan yatalak hasta Hatun Gürsoy, yanarak yaşamını yitirdi.

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