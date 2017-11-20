Yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde yatalak hasta, 85 yaşındaki Gülizar Güner, evlerinde çıkan yangında öldü.

Simav\'a 3 kilometre uzaklıktaki Çitgöl beldesi, Cumhuriyet mahallesi, İmamoğlu sokaktaki İsmail Güner\'e ait 2 katlı ahşap evde bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede ahşap evi tamamen sardı. Alevlere, Çitgöl, başta olmak üzere Simav ile çevre beldelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevlerin söndürülmesi ardından içeri giren itfaiye ekipleri 10 yıldan bu yana yatalak hasta olan Gülizar Güner\'in yanarak öldüğünü belirledi. Yangın esnasında Güner\'in 87 yaşındaki eşi İsmail Güner\'in sabah namazı için camide olduğu ifade edildi. Gülizar Güner\'in cesedi otopsi için Simav Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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