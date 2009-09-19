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Yaşam

Yatak odasında Türk işi erotizm

Siz susun nevresimleriniz konuşsun. Artık yatakta dile getiremediklerinizi o dile getirecek...

19 Eylül 2009 03:00

T24- Siz susun nevresimleriniz konuşsun. Artık yatakta dile getiremediklerinizi o dile getirecek...

Mail kutunuza her an düşmeye hazır özel tasarım nevresim takımı reklamıyla karşılaşabilirsiniz. Nevresim denen şeyin işlevi belli, dahası ne ki demeyin. 'Pelinda's bazılarımızın çok istediği halde dile getiremediği fantezilerini uygulama imkânı sunuyor. Üstelik kendinizi anlatma çırpınışlarına ve hazırlık yapmaya gerek yok. Nevresimler sizin yerinize arzuladığınızı partnerinize esprili bir şekilde anlatıyor'

'Sen sus nevresimin konuşsun'

Tanıtımdaki bu giriş cümlesi siteye girmenize yetip de artıyor bile...

Pelinda's Tasarım ve Dikim Atölyesi kendi iddialarına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleşirerek vamp nevresim takımları üretiyor. Şimdilik hepsi kırmızı ve siyah renklerde beş model var:

Acil durumlar için: Nevresimin tam ortası iç çamaşırlı kadın vücudu şeklide prezervatif gibi acilen lüzumlu şeylere külodun ya da sutyenin içine elinizi sokarak ulaşabiliyorsunuz.

'Kelepçeli Türk fantazileri...'

Aşkla bağlan: Nevresimin baş ve ayak bölümünde birer çift kelepçenin bağlı olduğu zincir baskılı lastik şeritler var.

Ağına düşür: Biraz ürkütücü nevresime çıtçıtlanmış büyük file parçanın içine girip seksi olacak şekilde çırpınabiliyorsunuz.

En değerli hediye: Tam ortada dev bir fiyonk var, içine girince hediyeye dönüşüyorsunuz.

Ve

'Bahtınıza hangi pozisyonun çizimi düşerse'

Şansa Bak: Delikli kalp ve yuarlak yastığı gözünüzü kapatıp çarşafa fırlatıyorsunuz, bahtınıza hangi pozisyonun çizimi düşerse...

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