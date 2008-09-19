T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yatak odasında toprak altında kaldılar

Rize'nin Pazar İlçesi'nde aşırı yağmurda yamaçtan kopan toprak kütlesi, sahil yolundaki bir apartmanın zemin katındaki evin duvarını yıkıp içeri aktı. Baba ve o&

19 Eylül 2008 03:00

Rize'nin Pazar İlçesi'nde aşırı yağmurda yamaçtan kopan toprak kütlesi, sahil yolundaki bir apartmanın zemin katındaki evin duvarını yıkıp içeri aktı. Sahur vakti bir anda toprakla dolan yatak odasında uyuyan oğlu 1.5 yaşındaki Özcan'ı kurtarmaya çalışan babası 25 yaşındaki Hızır Çelik, gelen ikinci toprak dalgasının altında kaldı.

İki cana mal olan olay, bu sabah 04.30 sıralarında Pazar ilçesi girişinde Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniye yamaçtan kopan büyük bir toprak kütlesi, yol kenarındaki 9 katlı Alpay Apartmanı’nın zemin katının duvarını yıkıp hızla evin içine aktı. Bu sırada eşi mutfakta sahur için yemek hazırlığı yapan, oğlu Özcan da yatak odalarında uyuyan Hızır Çelik, oturma odasındayken kopan gürültüyle yerinden fırladı. Çelik, hızla toprakla dolan yatak odalarına dalıp oğlunu kurtarmak istedi, tam bu anda gelen ikinici toprak kütlesinin altında kaldı. Neye uğradığını şaşıran 24 yaşındaki Yeliz Çelik şoke olurken, yardıma koşan komşuları, talihsiz baba oğulun cesetlerini çıkarabildi. Cesetler Pazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşini ve oğlunu yitirmenin acısıyla yıkılan Yeliz Çelik hastane önüne çöküp gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Aşırı yağmur Karadeniz Sahil Yolu’nun doğuya giden şeridinin, Rize’nin Pazar ve Çayeli İlçeleri tünel mevkii ile Balıkçılar Köyü mevkinde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kapanmasına neden oldu. Bazı büyük araçlar çamura saplandı. Ulaşım, yolun batıya giden şeridinden kontrollü olarak veriliyor.






ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24