Yatak odasında toprak altında kaldılar

Rize'nin Pazar İlçesi'nde aşırı yağmurda yamaçtan kopan toprak kütlesi, sahil yolundaki bir apartmanın zemin katındaki evin duvarını yıkıp içeri aktı. Sahur vakti bir anda toprakla dolan yatak odasında uyuyan oğlu 1.5 yaşındaki Özcan'ı kurtarmaya çalışan babası 25 yaşındaki Hızır Çelik, gelen ikinci toprak dalgasının altında kaldı.



İki cana mal olan olay, bu sabah 04.30 sıralarında Pazar ilçesi girişinde Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniye yamaçtan kopan büyük bir toprak kütlesi, yol kenarındaki 9 katlı Alpay Apartmanı’nın zemin katının duvarını yıkıp hızla evin içine aktı. Bu sırada eşi mutfakta sahur için yemek hazırlığı yapan, oğlu Özcan da yatak odalarında uyuyan Hızır Çelik, oturma odasındayken kopan gürültüyle yerinden fırladı. Çelik, hızla toprakla dolan yatak odalarına dalıp oğlunu kurtarmak istedi, tam bu anda gelen ikinici toprak kütlesinin altında kaldı. Neye uğradığını şaşıran 24 yaşındaki Yeliz Çelik şoke olurken, yardıma koşan komşuları, talihsiz baba oğulun cesetlerini çıkarabildi. Cesetler Pazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşini ve oğlunu yitirmenin acısıyla yıkılan Yeliz Çelik hastane önüne çöküp gözyaşı döktü, ağıt yaktı.



YOL ULAŞIMA KAPANDI



Aşırı yağmur Karadeniz Sahil Yolu’nun doğuya giden şeridinin, Rize’nin Pazar ve Çayeli İlçeleri tünel mevkii ile Balıkçılar Köyü mevkinde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kapanmasına neden oldu. Bazı büyük araçlar çamura saplandı. Ulaşım, yolun batıya giden şeridinden kontrollü olarak veriliyor.













