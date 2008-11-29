Yatak Odasında 5 Deko-Stil

Günümüzün kişisel ev sığınağı olan yatak odalarında her sezon yeni stiller belirginleşiyor. Günümüzde en yoğun olarak beyaz, folklorizm, koloyalizm, otel ve parisien olmak üzere beş stil kodu ön planda



Simetri - Natürel Renkler - Sakin Atmosfer

Otel Stili

Düzen meraklısıysanız, simetrik yerleşim sizin için önemliyse ve karmaşık dekorasyon yerine sade, yalın bir atmosfer görmekten hoşlanıyorsanız, yatak odanız hiç kuşkusuz otel konforunu sunmalı



Klasik Formlar - Feminen Detaylar - Yumuşak Dokular

Parisien Şıklık

Klasizmin zarif, ağırbaşlı ve romantik ruhunu taşıyan Parisien stil, kıvrımlı aksesuarlar ve elegan mobilyalarla devam ediyor. Odanızda Fransız şıklığını hissetmenin tam zamanı



Geleneksel Desenler - El İşçiliği - Kök Tonlar

Folklorik İzler

El işçiliğinin göze çarptığı, bohem ve çılgın bir yorum olan folklorizm, yatak odalarında etnik tarzın bir uzantısı olarak yükseliyor



Işıltılı Detaylar - Beyaz ve Tonları - Yalın Formlar

Beyaz Bir Başlangıç

Saflığın, temizliğin ve başlangıçların rengi olan beyaz, yatak odalarının ve yatak odası tekstilinin, modası asla geçmeyen ve sürekliliği olan zirve rengi



Koyu Renk Ahşap Mobilayar - Deri Yüzeyler - Yünlü Tekstiller

Kolonyal Temas

Avrupa'nın Uzakdoğu ve Afrika'daki söürge yıllarında, primitif rahatlığın Batı şıklığı ile birleşmesiyle oluşan kolonyal tarzın baskın öğelerinde doğallık ve işlevsellik mevcut



