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Yaşam

Yatak Odasında 5 Deko-Stil

Günümüzün kişisel ev sığınağı olan yatak odalarında her sezon yeni stiller belirginleşiyor. Günümüzde en yoğun olarak beyaz, folklorizm, koloyalizm, otel ve parisien olmak &uu

29 Kasım 2008 02:00

Günümüzün kişisel ev sığınağı olan yatak odalarında her sezon yeni stiller belirginleşiyor. Günümüzde en yoğun olarak beyaz, folklorizm, koloyalizm, otel ve parisien olmak üzere beş stil kodu ön planda

Simetri - Natürel Renkler - Sakin Atmosfer
Otel Stili
Düzen meraklısıysanız, simetrik yerleşim sizin için önemliyse ve karmaşık dekorasyon yerine sade, yalın bir atmosfer görmekten hoşlanıyorsanız, yatak odanız hiç kuşkusuz otel konforunu sunmalı

Klasik Formlar - Feminen Detaylar - Yumuşak Dokular
Parisien Şıklık
Klasizmin zarif, ağırbaşlı ve romantik ruhunu taşıyan Parisien stil, kıvrımlı aksesuarlar ve elegan mobilyalarla devam ediyor. Odanızda Fransız şıklığını hissetmenin tam zamanı

Geleneksel Desenler - El İşçiliği - Kök Tonlar
Folklorik İzler
El işçiliğinin göze çarptığı, bohem ve çılgın bir yorum olan folklorizm, yatak odalarında etnik tarzın bir uzantısı olarak yükseliyor

Işıltılı Detaylar - Beyaz ve Tonları - Yalın Formlar
Beyaz Bir Başlangıç
Saflığın, temizliğin ve başlangıçların rengi olan beyaz, yatak odalarının ve yatak odası tekstilinin, modası asla geçmeyen ve sürekliliği olan zirve rengi

Koyu Renk Ahşap Mobilayar - Deri Yüzeyler - Yünlü Tekstiller
Kolonyal Temas
Avrupa'nın Uzakdoğu ve Afrika'daki söürge yıllarında, primitif rahatlığın Batı şıklığı ile birleşmesiyle oluşan kolonyal tarzın baskın öğelerinde doğallık ve işlevsellik mevcut

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