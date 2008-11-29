Yatak Odasında 5 Deko-Stil

Günümüzün kişisel ev sığınağı olan yatak odalarında her sezon yeni stiller belirginleşiyor. Günümüzde en yoğun olarak beyaz, folklorizm, koloyalizm, otel ve parisien olmak üzere beş stil kodu ön planda
Simetri - Natürel Renkler - Sakin Atmosfer
Otel Stili
Düzen meraklısıysanız, simetrik yerleşim sizin için önemliyse ve karmaşık dekorasyon yerine sade, yalın bir atmosfer görmekten hoşlanıyorsanız, yatak odanız hiç kuşkusuz otel konforunu sunmalı
Klasik Formlar - Feminen Detaylar - Yumuşak Dokular
Parisien Şıklık
Klasizmin zarif, ağırbaşlı ve romantik ruhunu taşıyan Parisien stil, kıvrımlı aksesuarlar ve elegan mobilyalarla devam ediyor. Odanızda Fransız şıklığını hissetmenin tam zamanı
Geleneksel Desenler - El İşçiliği - Kök Tonlar
Folklorik İzler
El işçiliğinin göze çarptığı, bohem ve çılgın bir yorum olan folklorizm, yatak odalarında etnik tarzın bir uzantısı olarak yükseliyor
Işıltılı Detaylar - Beyaz ve Tonları - Yalın Formlar
Beyaz Bir Başlangıç
Saflığın, temizliğin ve başlangıçların rengi olan beyaz, yatak odalarının ve yatak odası tekstilinin, modası asla geçmeyen ve sürekliliği olan zirve rengi
Koyu Renk Ahşap Mobilayar - Deri Yüzeyler - Yünlü Tekstiller
Kolonyal Temas
Avrupa'nın Uzakdoğu ve Afrika'daki söürge yıllarında, primitif rahatlığın Batı şıklığı ile birleşmesiyle oluşan kolonyal tarzın baskın öğelerinde doğallık ve işlevsellik mevcut