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Yatak odasına dev kaya parçası girdi

Evinde uyurken dağdan yuvarlanıp gelen kaya parçasının altında kalan adam ağır yaralandı

21 Ocak 2013 12:29

ABD'de evinde uyurken yuvarlanma sesine benzer bir gürültüyle uyanan  Wanda Denhalter dağdan kopup gelen dev kaya parçasının yatak odası duvarını parçalayarak içeri girmesi sonucu ağır yaralandı

ABD'nin St George kentinde yaşayan Wanda Denhalter evinde uyurken büyük bir gürültüyle uyandı. Evde yalnız olan Denhalter çevredeki dağlardan kopup gelen ve duvarları yıkarak yatak odasına giren dev bir kayanın altında kaldı.

The Salt Lake Tribune gazetesinin haberine göre kazada çenesi kırılan 63 yaşındaki Denhalter bacağından da yaralandı.

Gürültüyü duyunca yatakta eşinin tarafına geçtiği için kayayla kısmen temas eden Denhalter cep telefonuna ulaşarak 911'i aramayı başardı.

Hastaneye kaldırılan Denhalter'in dört saat süren bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

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