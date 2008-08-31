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Çevre

Yatağan'da çimento fabrikasına protesto

Yatağan ilçesine bağlı Deştin köylüleri, köye kurulmak istenen çimento fabrikasının çevreye zarar vereceği iddiası ile protesto gösterisi düzenledi.

31 Ağustos 2008 03:00

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bağlı Deştin köyünde yaşayan yaklaşık 100 kişi, ellerinde taşıdıkları, "Temiz çevre temiz toplum, yargı kararları uygulansın, köyümüze sahip çıkalım, köyümüze çimento fabrikası istemiyoruz, ölüm değil, yaşama hakkı istiyoruz" yazan pankartlar ve Türk bayrakları ile köylerine çimento fabrikası kurulmasını protesto ettiler.

Köylüler adına konuşan Deştin Köyü Muhtarı Dursun Üstün, bölgeye kurulmak istenen çimento fabrikasının çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini savunarak, şunları söyledi:

"Köylülerin 2 yıl önce açtığı davada, Muğla Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Mahkemenin bu kararına rağmen çimento fabrikasının inşaatı sürüyor. Köyde 605 kişi yaşıyor ve insanlar sağlıklarının bozulacağı korkusu ile günlerini geçiriyor."

Bölgeye kurulacak olan çimento fabrikasının bölgede tarımı bitireceğini öne süren Üstün, "Bu fabrika kurulursa özellikle geçimini zeytin ve fasulye üretimi sayesinde devam ettiren köylüler mağdur olacaklar. Bölgenin ekolojik dengesi bozulacak, yeşil doğal örtüsü yok olacak. Biz bu fabrikayı istemiyoruz" dedi.

Köylüler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla fabrikanın yapıldığı bölgeye kadar yürüyüp, burada yapılan konuşmaların ardından olaysız dağıldılar.

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