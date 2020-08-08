Yatağan Çayı'nda toplu balık ölümleri

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Çayı'nın Demirköprü mevkisinde toplu balık ölümleri görüldü.

Yatağan ilçesinde yaşayan Fatih Yaman, sabah saatlerinde, yürüyüş yapmak için gittiği Demir Köprü mevkisinde, Yatağan Çayı kıyısına yüzlerce ölü balık vurduğunu fark etti. Durumu, Yatağan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesinin sınırlarında yer alan Adnan Menderes Barajı'nı besleyen Yatağan Çayı'ndaki kirliliğin tarımı olumsuz etkilediğini ileri süren Yaman, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. (DHA)