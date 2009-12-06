Yastık altında 5 bin ton altın saklı

T24-

İstanbul Altın Borsası (İAB) Başkan Vekili Osman Saraç, altın fiyatlarının yükselişi ve Türkiye'nin yastık altı altın stokuna ilişkin soruları yanıtladı.

Saraç, ''Ayrıca para politikalarındaki genişlemenin sonucu olarak uzun vadede enflasyon korkusunun piyasaları saracağı öngörülmekte ve bu da enflasyona karşı bir korunma aracı (hedge) olarak görülen altına talep gelmesine yol açmaktadır'' dedi.