‘Yastık altı’ 300 milyar dolara çıktı

T24

Resesyon endişesi körükledi

Gramı 108 lirayı aştı



5 bin ton altın yastık altında

Cumhuriyet 1.5 ayda 1 çeyrek kazandırdı

Rekorlar İstanbul Altın Borsası’na hareket getirdi

Krizin devam edeceğini düşünen yatırım yapsın



VakıfBank şampiyon voleybolcuları altınla kutladı

Son 3.5 yıldır sürekli yükselen altın, ağustos ayında performansının zirvesine ulaştı. Altının onsu dün yeni bir rekor kırarak 1894 dolara ulaştı. Altının onsu yılbaşına göre yüzde 33 artarken, Cumhuriyet Altını’ndaki artış oranı yüzde 50’yi aştı. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Başkanı Özcan Halaç, fiyatların tamamen küresel krize bağlı olarak hareket ettiğini vurgularken, Türk halkının yastık altındaki servetinin büyüdüğüne dikkat çekti.Hürriyet gazetesinin haberine göre, zor zamanların yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları küresel krizin başlangıç noktası olan 2008’in son çeyreğinden bu yana artış trendinde bulunuyor. 2008 yılı başında onsu 840 dolar olan altın, 2011 yılına ise 1420 dolar seviyesinde başlamıştı. Avrupa’da bir türlü aşılamayan borç krizi, ABD’deki bütçe tartışmaları ile 1600 doları aşan altın, ağustos ayı boyunca rekor üzerine rekor kırdı. ABD’nin notunun kırılması ve Avrupa’daki gelişmelerle birlikte artan durgunluk endişesi, altın fiyatlarını 1894 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.Küresel piyasalardaki gelişmeleri takip eden içerdeki altın piyasasında da fiyatlar yükselişi devam ettiriyor. Cumhuriyet Altını dün yeni bir rekora imza atarken, yılbaşına göre de yüzde 50 prim yaptı. Yeni yıla 479 liradan yapan Cumhuriyet Altını dün günü 731 liradan kapattı. Cuma günü Cumhuriyet Altını 720 liraydı. Bu durumda geçen haftanın kapanışında Cumhuriyet Altını alan bir yatırımcı, haftanın ilk işlem gününde 11 lira kazandı. Bu artışla birlikte çeyrek altının fiyatı 183 liraya yaklaşırken, 24 ayar altının gramı 108.10 lirayı buldu.Altının fiyatlarındaki bu yükselişi değerlendiren İAR Başkanı Özcan Halaç, Türkiye’de yastık altında 5 bin ton olarak tahmin edilen yastık altı varlığa dikkat çekti. Küresel ekonomiye bağlı olarak yükselen fiyatın Türkiye’deki altın yatırımcısına yansımasını Halaç, şöyle aktardı: “Türk halkı geçmişten bu yana altın yatırımcısıdır. Elinde 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda yastık altında tutulan altının değeri 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’de bankacılık sektörünün büyüklüğü 1.1 trilyon lira. Bu da yastık altındaki 5 bin ton altının ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.”Yükselen fiyatların Türkiye’deki altın yatırımcını büyük kâra geçirdiğini dile getiren Halaç, “Türk halkının elindeki yatırımının, altının gramının 40-50 lira olduğu seviyelerden oluştuğu tahmin ediliyor. Şu anda altının gramı 108 liraya aşmış durumda. Yani birileri hiçbir şey yapmadan zengin oldu” dedi.Küresel gelişmelere bağlı olarak içerde yükselen altın fiyatları, taze yatırımcının bile yüzünü güldürdü. Temmuz ayında 520-530 lira seviyelerinden Cumhuriyat Altını alan yatırımcı aradan geçen 1.5 aylık zaman diliminde 215-220 lira değer kazandı. 11 Temmuz’da 552 liradan bir Cumhuriyet Altını alan yatırımcının kazancı ise 183 lira ila bir çeyrek altına denk geldi.Altın fiyatlarındaki rekor artış, daha çok takı olarak altın alım satımının yapıldığı Kapalıçarşı’ya ve kuyumcu esnafına durgunluk olarak yansıdı. Ancak İstanbul Altın Borsası’nda (İAB) ise bir hareketlilik söz konusu. İstanbul Altın Borsası Başkan Yardımcısı Yunus Oğuzhan Aloğlu, “Rakamlar elimize gecikmeli olarak geliyor. Ancak geçen yılın 8 Ağustos’u ile bu yılın aynı dönemini karşılaştırınca işlem hacminde yüzde 30’luk bir artış var. Fiyatlardaki yükselişle birlikte borsada, gözlediğimiz hareketlilik birilerinin alırken diğerlerinin de satmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.Altın fiyatlarının tarihinin en yüksek seviyelerine gelmesi, “Bu fiyatlardan altın alınır mı” sorusunu da gündeme taşadı. İstanbul Altın Borsası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Aloğlu, “Bu konuda bir şey demek zor. Fiyatların bu seviyeye gelmesinde tamemen ABD ve Avrupa’daki gelişmeler etkili oldu, bundan sonra da öyle olacaktır” dedi. İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç ise, yatırımcıya şunları söyledi: “Krizin devam edeceğini düşünenler, altına yatırım yapabilir. Ancak gelinin bu aşamada Avrupa ve ABD’deki sorunlara bir formül bulunacağını düşünen altın almasın.”Vakıfbank, Dünya Şampiyonası Finali’nde Çin’i 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı’nı birer Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Düzenlenen törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Ünal Karabıyık ile birlikte Yıldız voleybolcularımızı tebrik eden VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, “Ana sponsoru olduğumuz Yıldız Bayan Voleybol Takımı’nın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.