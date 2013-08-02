YAŞ'ta kriz aşıldı

Kuvvet komutanları üçlü kararname ile kesinleştiği için Yüksek Askeri Şura’dan (YAŞ) bir gün önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a kısa ziyaretlerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in komutanlar için onay aldığı öğrenildi.

Uğur Ergan'ın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, askeri kulislerde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun Kara Kuvvetleri Komutanı olmasında yaşanan sıkıntının aşıldığı ileri sürülüyor. Yeni komutanlar YAŞ kararlarının (3 Ağustos) açıklanmasıyla netleşecek.

Kalyoncu hakkındaki iddialar

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya hükümetin sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Bu iddialara gerekçe olarak Kalyoncu'nun isminin Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin'in ifadelerinde ve MİT tarafından Genelkurmay'a 2005'te adları bildirildiği ileri sürülen 'Karargah Evleri' yöneticileri arasında yeraldığı iddiaları gösterildi.

Kalyoncu'nun adı ayrıca 2006'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde "irticai tehdit var" diyerek komutanların hükümeti suçladığı ve Erdoğan'ın da bu suçlamalara sert tepki verdiği toplantıdaki generaller arasında geçtiği ileri sürülüyor. Kalyoncu eğer bu Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanı olursa, teamüllere göre Orgeneral Özel’den sonra Genelkurmay Başkanı koltuğuna oturacak isim olacak.