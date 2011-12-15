YAŞ'ta ilk kez uluslararası konular konuşulacak

T24 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda başladı. Orgeneral ve Oramiral'lerin katıldığı Şura'da, ilk kez uluslararası krizler de masaya yatırılarak, Suriye merkezli yeni bir bölgesel strateji belirlenecek.





Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda toplandı.



YAŞ üyeleri, bu yıl ilk kez YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aslanlı Yol’un başında komutanlar tarafından karşılandı. Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan’ın başkanlığında, üzerinde ’YAŞ üyeleri’ yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde, Atatürk’ün mozalesine yürüdü.



Başbakan Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, deftere yazdıklarını yüksek sesle okudu. Başbakan Erdoğan, deftere şunları yazdı:



"Yüksek Askeri Şura kış dönemi çalışmaları vesilesiyle tüm Şura üyelerimizle birlikte Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını bugün bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Gazi’nin ’En büyük eserim’ diye niteleyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve kuruluşundaki heyecan, coşku ve çok renkliliği muhafaza ederek en ileri demokratik standartlara kavuşturmak için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizin mübarek emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti, kardeşlik, birlik ve dayanışma duyguları içinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolundaki hedeflerine sarsılmaz bir şekilde ilerliyor. Sağlam ve güçlü ekonomisi, ileri demokratik standartları, bölgesel ve küresel barışa yaptığı katkılarla tüm dünyada gıptayla izlenen Türkiye, kadim medeniyet mirasından devraldığı sorumlulukları da hakkıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tarihinden ve zaferlerinden aldığı ilhamla güçlü, modern ve caydırıcı yapısıyla ülkemizin güvenliği, bölgemizin barış ve istikrarının teminatı olmaya devam ediyor. Bu şuurla yürüttüğümüz Aralık 2011 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının, ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor; bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."

Toplantı Genelkurmay'da



Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gelişinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tarafından törenle karşılandı.



Çakmak Salonu’ndaki olağan YAŞ toplantısı saat 10.45’te başladı. Toplantıya, Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner katıldı. Toplantı başlamadan önce basın mensuplarına kısa süreli görüntü almalarına izin verildi.



Yüksek Askeri Şura toplantısının gündemini, başta personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri oluşturuyor.

YAŞ'ta bir ilk



YAŞ'ta bu yıl ayrıca bir ilk de yaşanacak. İlk kez uluslar arası krizlerin de masaya yatırılacağı Şura'da, Suriye merkezli yeni bir bölgesel strateji belirlenecek. Suriye ile yaşanabilecek bir duruma karşı olası senaryoların da değerlendirileceği YAŞ toplantısından, Rumlarla ve İsrail'le yaşanan gerginlikten dolayı Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikatların artırılması yönünde de bir kararın çıkması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de genellikle NATO ile birlikte yapılan ortak tatbikatların yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli tatbikatlara ağırlık vermesi yönünde bir kararın da yine YAŞ toplantısında ele alınması tahmin ediliyor.



