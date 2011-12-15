-YAŞ'ta güvenlik faaliyetleri görüşüldü ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, iç güvenlik harekatı ve hudut güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetlerin görüşüldüğü bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yüksek Askeri Şura Olağan Toplantısının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Toplantıda, iç güvenlik harekatı ve hudut güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği faaliyetler görüşülmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlarla bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiştir.''