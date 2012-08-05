'YAŞ'ta emekli edilenler beraat etseler bile iptal davası açamıyor'

Geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında ‘darbe’ suçlamalarıyla değişik davalarda yargılanan 40 general ve amiral, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edildi. YAŞ kararıyla emekli edilen Balyoz, Ergenekon davası sanığı tutuklu 40 general ve amiralin anayasal engel nedeniyle, beraat etseler bile emekliye ayırma kararlarının iptali için dava açamayacakları ortaya çıktı.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan röportajı şöyle: 30 Ağustos’a kadar TSK personeli olan tutuklu general ve amiraller, bu tarihten sonra kaldıkları Hasdal ve Hadımköy’deki askeri cezaevlerinden Silivri’ye nakledilecek.

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) kararları dün Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı. Değişik darbe suçları nedeniyle tutuklu olan, geçmiş yıllarda aldıkları temdit ve süreleri gelmeleri nedeniyle YAŞ’ta durumları görüşülen 40 general ve amiral kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevkedildi. 30 Ağustos’a kadar TSK personeli olan tutuklu general ve amirallerin, bu tarihten sonra kaldıkları Hasdal ve Hadımköy’deki askeri cezaevlerinden Silivri’ye nakledilmeleri bekleniyor. Bu emekliliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) alt kadrolarındaki sıkışıklığın giderilmesi öngörüldü.

Sayıyı azalttılar

YAŞ’ta bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 55 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle, 1 amiral ise yaş haddini doldurduğu için emekli oldu. 29 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 33 general ve amiralin görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı. TSK’nın daralma planları kapsamında general ve amiral sayısında azalmaya gidilmesi de dikkat çekti. 367 olan general ve amiral sayısı 353’e indi. YAŞ’ta boş olan 1 karacı orgeneral kadrosunun bu yıl doldurulup doldurulamayacağı merak ediliyordu. TSK Personel Kanunu’na göre kara orgeneral kontenjanı 11. Ancak bu yıl da değişikliğe gidilmeyerek söz konusu kontenjanın 10’unun dolu olması devam ettirildi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Baki Kavun, “tüm”lüğe terfi alan karacı “tuğ”lar arasında yer aldı. Kavun’un boşaltacağı iletişim daire başkanlığına kurmay albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etmiş bir ismin getirilmesi bekleniyor.

Aranırken tokalaştı

Balyoz’dan tutuklu olan ve emekli edilen Korgeneral Nejat Bek, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 27 Temmuz 2010’da şehit edilen 4 polis memuru için Adana Valiliği önünde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. O sırada yakalama kararıyla aranan Korgeneral Bek’in, törene katılan dönemin İçişleri Bakanı olan şimdiki Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’la tokalaşması kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

Komuta değişmedi

TSK komuta kademesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel görevini 3 yıl daha yürütecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten gelecek yıl emekli olacaklar. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun bir yıl daha görevinde kaldıktan sonra gelecek yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyor.

Beraat etseler bile iptal davası açamıyorlar

YAŞ kararıyla emekli edilen Balyoz, Ergenekon davası sanığı tutuklu 40 general ve amiralin anayasal engel nedeniyle, beraat etseler bile emekliye ayırma kararlarının iptali için dava açamayacakları ortaya çıktı. Mahkûm olurlarsa da TSK’dan çıkarılacaklar ve rütbeleri generalden “er” konumuna indirilecek. Genelkurmay Askeri Mahkemesi emekli Başkanı Mehmet Sever konuyla ilgili şunları söyledi:

'Kılıçları alınır, rütbe ere iner'

“Bu muvazzaf generaller Ergenekon ve darbe davasından yargılanırken tahliye edilselerdi göreve bile dönebilirlerdi. Ancak artık kadrosuzluktan emekli edildiler ve bir daha görevlerine dönme yolu tamamen kapandı. YAŞ’ın emekliye ayırma kararına karşı dava açma imkanları da yok. Bu konuda yargı yolu anayasayla kapalı. Mahkûm olmaları halinde, mahkûmiyetleri 1 yıldan fazla olursa TSK’dan da çıkarılırlar. Kılıçları alınıp rütbeleri ere iner, beylik tabanca taşıyamazlar, askeri tesislere giremezler. Ancak mali yönden bu mahkûmiyetin etkisi olmaz. Emekli maaşlarını almayı sürdürürler.”

Anayasa nasıl düzenliyor

12 Eylül 2010’daki referandumla yapılan Anayasa değişikliği ile yargı yolunu düzenleyen 125’inci maddede şu düzenleme yapılmıştı: “Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler ile YAŞ’ın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.”

İşte emekli olan 40 isim

Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) emekliye sevkedilen tutuklu general ve amiraller:

Korgeneraller: İsmail Hakkı Pekin, Nejat Bek, Korkut Özarslan, Mehmet Eröz, Tevfik Özkılıç, Yurdaer Olcan (Karacı); Korcan Pulatsü, Ziya Güler (Havacı).

Tümgeneraller: Ahmet Yavuz, Gürbüz Kaya, Salim Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Berkay Turgut, Bekir Memiş, Fehmi Canan (Karacı), Beyazıt Karataş, Güngör Kurubaş (Havacı); Halil Helvacıoğlu (Jandarma).

Tuğgeneraller: M. Ali Yıldırım, Kasım Erdem, Lokman Ekinci, Gökhan Gökay (Karacı); Mustafa İlhan (Havacı); Ali Aydın, Bulut Ömer Mimiroğlu (Jandarma).

Koramiraller: Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç.

Tümamiraller: Mücahit Şişlioğlu, Cem Gürdeniz, Fikret Güneş.

Tuğamiraller: Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, İsmail Taylan, Nadir Hakan Eraydın, Serdar Okan Kırçiçek, Cem Aziz Çakmak, Levent Erkek, Mehmet Fatih Ilğar, Turgay Erdağ. Oya ARMUTÇU / ANKARA

Sade YAŞ üyeleri

BALYOZ davasından hakkında yakalama kararı bulunan ve GATA’da tedavi altında olan Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Nusret Taşdeler, “Sade YAŞ” üyesi oldu. Geçen yıl da yine Balyoz’dan tutuklu Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı için aynı konum uygun bulunmuştu. Böylece YAŞ’ın “sade üyesi” 2’ye yükseldi. EDOK 1 yıldır vekaleten yürütülüyordu.

Harp Akademisi’nde tenzili rütbe

Beklendiği gibi Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner yaş haddinden emekli oldu. Ancak akademiye atamada bu yıl Kara ve Hava Kuvvetleri’ndeki “or” eksikliği nedeniyle tenzili rütbe yapıldı. Akademinin başına bir korgeneralin getirilmesi uygun bulundu. Harp Akademileri Komutanlığı’na Korgeneral Raif Akbaş’ın getirileceği öğrenildi.

‘Balyoz’dan içerideler

8’İNCİ Kolordu Komutanı’yken “Balyoz Planı” davası kapsamında tutuklanan Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan’ı, Başbakan Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde halka yardımları nedeniyle sarılarak kutlamıştı. Balyoz davasının tutuklu sanığı Tümgeneral Gürbüz Kaya da, 11 şehit verilen Hakkâri Gediktepe saldırısının ardından bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a eşlik edip, siperde

brifing vermişti.

Suriye sınırı ona emanet

Orgeneral Servet Yörük’un boşalttığı ve ana görevi “Anadolu’yu İran, Irak ve Suriye’den gelecek saldırılara karşı korumak olan” 2’nci Ordu’nun başına bölgeyi iyi bilen ve orgeneralliğe terfi ettirilen Elazığ’daki 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi getirildi.

8. Kolordu’daydı

Korgeneral Mendi, Kocaeli Garnizon Komutanı olduğunda, Eylül 2008’de dönemin Genelkurmay Başkanı olan ve şu anda Silivri’de tutuklu bulunan emekli orgeneral İlker Başbuğ’un talimatıyla, Ergenekon davasından tutuklu emekli orgeneraller Hurşit Tolon ile Şener Eruygur’u o zaman kaldıkları Kandıra F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmişti.

30 Ağustos 2012 itibariyle orgeneral rütbesine yükselecek ve 2’nci Ordu Komutanlığı görevini üstlenecek olan Korgeneral Galip Mendi 1951 yılında Ankara’da doğdu. 2007’de korgeneralliğe yükselen Mendi, Elazığ’daki 8. Kolordu Komutanlığı’nı yürütüyordu. Korgeneral Mendi, Zeynep Merih Mendi ile evli ve iki çocuk babası.

1 yıl daha

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 28 Mayıs 2009 tarihinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın tutuksuz sanığı Tuğgeneral Zeki Es’in görev süresi 1 yıl uzatıldı. Tuğgeneral Es bu davada Balyoz davasının tutuklu sanığı Gürbüz Kaya ile birlikte yargılanıyor. Mayın patlamasıyla ilgili GES Komutanlığı’nın resmi uydu telefon kayıtlarında Es’in 3 ayrı telefon görüşmesi kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde Es, komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’ya mayınları bizzat kendisinin döşediğini itiraf ediyordu. Bu görüşmelerin basına yansımasının ardından sorumlular hakkında askeri mahkemede dava açıldı. Dava kapsamında Tuğgeneral Es, tutuklandı. Bir süre tutuklu yargılanan Es, tahliye edildi. Tuğgeneral Es’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Yeni EDOK Komutanı

Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Nusret Taşdeler’den boşalan EDOK’a 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük getirildi. 30 Ağustos 2012 itibariyle EDOK Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Servet Yörük, 1950 yılında Samsun’da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Yörük, TSK’da değişik rütbelerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılında korgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında orgeneralliğe terfi eden ve 2’nci Ordu Komutanı olan Orgeneral Yörük, Sibel Yörük ile evli ve iki çocuk babası.

Görev süreleri uzatılanlar

TERFİ EDEN KOMUTANLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: Korgeneral Raif Akbaş, Tümgeneral Yüksel Öztekin, Tümgeneral Yaşar Bal, Tümgeneral Mehmet Daysal, Tümgeneral Ömer Paç, Tümgeneral Veysi Sunal, Tuğgeneral Levent Gözkaya, Tuğgeneral Ersun Altunsoy, Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük, Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu, Tuğgeneral Ferhat Özgen, Tuğgeneral Orhan Çınar, Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci, Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Tuğgeneral Cengiz Demirci, Tuğgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, Tuğgeneral Müjdat Uzun.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Tümamiral Serdar Dülger, Tuğamiral Mustafa Ekmel Özdengil.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Korgeneral Abidin Ünal, Tümgeneral Atilla Özler, Tümgeneral Atilla Gülan, Tuğgeneral Haşmet Cihangir Kadakal, Tuğgeneral Mustafa Avcı.

Jandarma Genel Komutanlığı: Korgeneral Osman Eker, Tümgeneral Mehmet Çörten, Tuğgeneral Ümit Yılmaz, Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, Tuğgeneral Zeki Es.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı: Tuğgeneral Mustafa Başbozkurt, Tuğgeneral Dilaver Erşanlı, Tuğamiral Mehmet Ali Özgüven.

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller: Metin İyidil, Erdal Öztürk, Alpaslan Erdoğan, Ferit Güler, Musa Avsever.

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: İzzet Çetingöz, Hamza Koçyiğit, Baki Kavun, Ethem Büyükışık, Osman Erbaş, Sadık Piyade, Osman Ünlü, Halit Günbatar, Salih Sevil, Burhanettin Aktı, Taci Kurul, Ali Sivri.

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: Piyade Kurmay Albay Şener Topuç, Hava Savunma Kurmay Albay Kemal Cuştan, Kara Pilot Kurmay Albay Murat Yetgin, Topçu Kurmay Albay İrfan Özsert, Piyade Kurmay Albay Halil Tamer Gedik, Topçu Kurmay Albay Aydoğan Aydın, Topçu Kurmay Albay Yılmaz Yıldırım, Topçu Kurmay Albay Atilla Gökesaoğlu, İstihkam Kurmay Albay Mustafa Yaşar, Topçu Kurmay Albay İlhan Kırtıl, Tank Kurmay Albay Nihayet Ünlü, Topçu Kurmay Albay Mehmet Büker, Topçu Kurmay Albay Yavuz Ekrem Arslan, Piyade Kurmay Albay Lütfü İhsan Yanıkoğlu, Topçu Kurmay Albay Erhan Sipahioğlu, İstihbarat Kurmay Albay Mustafa Kurutmaz, Topçu Kurmay Albay Yüksel Durak, Piyade Kurmay Albay Mustafa Yılmaz, Topçu Kurmay Albay Vahap Özoğlu, Topçu Kurmay Albay Metin Tokel, Topçu Kurmay Albay Ertuğrulgazi Özkürkçü, Piyade Albay İhsan Başbozkurt, Bakım Albay Sıtkı Varlı, Mühendis Albay Erdal Torun, Maliye Albay Adnan Baksı.

Deniz Kuvvetleri

Koramiralliğe yükseltilen tümamiral: Atilla Kezek.

Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller: Adnan Özbal, Ercüment Tatlıoğlu.

Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar: Deniz Kurmay Albay Oğuz Karaman, Deniz Kurmay Albay Cihat Yaycı, Deniz Kurmay Albay Ercan İnceoğlu, Deniz Kurmay Albay İrfan Arabacı, Deniz Kurmay Albay Nejat Atilla Demirhan, Deniz Kurmay Albay Tayyar Ertem, Deniz

Kurmay Albay Ömer Bayram Çetin, Deniz İkmal Kurmay Albay Hasan Kulaç.

Hava Kuvvetleri

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller: Mehmet Şanver, Hasan Küçükakyüz.

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: Kubilay Selçuk, Mehmet Özlü, Cevat Yazgılı.

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Evrim, Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Hava Pilot Kurmay Albay Aydemir Taşcı, Hava Pilot Kurmay Albay Emin Ayık, Hava Pilot Kurmay Albay Hüseyin Fazla, Hava Pilot Kurmay Albay Recep Sami Özatak, Hava Pilot Kurmay Albay Bekir Ercan Van, Hava Piyade Kurmay Albay Celal Başoğlu, Hava İkmal Kurmay Albay Reha Ufuk Er.

Jandarma

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneral: Mustafa Kemal Alataş.

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: İbrahim Aydın, Murat Kırkaya.

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: Jandarma Kurmay Albay Mehmet Tural, Jandarma Kurmay Albay Aytekin Şahin, Jandarma Kurmay Albay Hamza Celepoğlu, Jandarma Albay Halis Zafer Koç, Maliye Albay Celal Şahin.