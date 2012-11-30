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YAŞ'ta askeri-politik durum değerlendirildi

Toplantıda, bölgesel askeri-politik durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi

30 Kasım 2012 23:38

YAŞ toplantısında, bölgesel askeri-politik durumun ve iç güvenlik harekatına yönelik icra edilen faaliyetlerin değerlendirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapıldığı hatırlatıldı. 

Toplantıda, bölgesel askeri-politik durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, iç güvenlik harekatına yönelik icra edilen faaliyetler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ana program ve hedeflerinin incelendiği, alınacak tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. 

Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile kuvvet komutanları ve diğer komuta kademesi katıldı.

 

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