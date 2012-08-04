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YAŞ'ta alınan kararlar ilk kez TSK'nın internet sitesinden açıklanacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 3 gün süren Ağustos ayı toplantısını tamamladı

04 Ağustos 2012 12:44

Yüksek Askeri Şura'nın Ağustos ayı olağan toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan kararların bu yıl ilk kez Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı bildirildi.
 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 3 gün süren Ağustos ayı toplantısını tamamladı.

Şura’da alınan kararlar Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunuldu.

Daha önceden zarflar içinde basın mensuplarına dağıtılan YAŞ kararlarının, bu yıl ilk kez Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesi aracılığıyla duyurulacağı bildirildi.


Gündem tutuklu generaller


YAŞ’ta en önemli gündem maddesi beklenildiği gibi tutuklu general ve amiraller oldu. Ergenekon ve Balyoz gibi davalardan tutuklu bulunan 39 general ve amiralin terfilerine ilişkin kararın alındığı Şura’da disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihraç edilecek olan personelin durumları da değerlendirildi.


Gül'den şura üyelerine iftar


Yüksek Askeri Şura'nın üçüncü gün mesaisi beklenenden kısa sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Gül; Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Özel ve Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ın da aralarında olduğu Şura üyelerini iftar yemeğinde ağırladı.

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