YAŞ'ta 40 generale yollar kapalı

YAŞ toplantısında Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Çeşitli soruşturmalardan tutuklu olan 68 general ve amiralden 40’ının durumu, YAŞ’ta ele alınacak. Ancak TSK mevzuatına göre “tutuklananlar” terfi edemiyor.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet'te yer alan haberi şöyle: Balyoz davasında mahkeme tutuklu subayların tahliye talebini reddetti. 6 Ağustos’ta duruşması görülecek olan Balyoz davasında, tahliyeler gelseydi bile Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) çalışmalarında çıkacak kriz açısından sonuç değişmeyecekti. Çünkü, TSK mevzuatına göre “tutuklananlar” terfi edemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) halen orgeneral, korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral ve tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam 68 muvazzaf subayı tutuklu. Bunlardan 40’ının durumu, YAŞ’ta ele alınacak. 2010 ve 2011 yıllarındaki uygulama gibi tutukluların görev süresinin uzatılması yönündeki formül ise TSK’nin “kadro yapısını” zorluyor. Toplam 47 uzatma kadrosu bulunan TSK, ya “Balyoz” sanıklarından emekli edecek ya da TSK’de halen görevde bulunan ve sicili itibarıyla uzatma alması gereken isimleri emekliye ayıracak.

Balyoz, Andıç ve 28 Şubat soruşturması nedeniyle tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf general-amiral sayısı 68’e ulaştı. Halen iki orgeneral, 14 korgeneral/koramiral, 23 tümgeneral/tümamiral ve 29 tuğgeneral/tuğamiral tutuklu bulunuyor.

Emekli edilebilirler

Tutuklu 68 general ve amiralden 19’unun rütbe bekleme süresi bu yıl doluyor. Geriye kalan 21 kişi ise 2010 ve 2011 yıllarındaki Ağustos ayı şûralarında uzatma aldı. Böylece, şûrada durumu görüşülecek general/amiral sayısı 40’a yükseldi.

40 general/amiralin terfisi tutuklandıkları için mevzuat yüzünden mümkün görünmüyor. TSK’de “tutuklananlar” veya “açığa alınanlar” terfi şansını yasal olarak yitiriyor. TSK ve hükümet, 2010 ve 2011 yıllarındaki şûralarda, tutukluların görev sürelerinin uzatılması yönünde formül uyguladı. 2010 ve 2011 yılındaki şûralarda temdit alan 21 isime, bu sene 4 yıllık görev süresi sona erecek 2008 terfili 19 ismin daha katılması üzerine sayı toplam 40’a yükselecek. Ancak bu durumda, toplam 47 uzatma kadrosu bulunan TSK’nin, 40 kadrosu doğrudan tutuklular yüzünden doluyor. Bu yüzden, ya davalarda yargılanan generaller emekli edilecek ya da TSK’de halen görev yapan yalnızca 7 general/amiral uzatma alacak. Sıkıntının aşılabilmesi için şûraya kadar yasal düzenleme yapılması yönündeki beklenti ise TBMM’nin kapanması nedeniyle suya düştü.

Orgeneralliğe bir kişi yükselecek

Şûrada, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Emekliye ayrılacak tek orgeneral, Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner olacak. Bu yüzden Kara Kuvvetleri’nde korgenerallikten orgeneralliğe yalnızca bir isim yükselecek. Deniz Kuvvetleri’nde ise tuğamiral rütbesinden tümamiralliğe yükselecek isim neredeyse kalmadı.