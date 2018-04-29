YAŞ'ta '3 kuvvet komutanı değişti'

Hükümet üyelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin bir araya geldiği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştiği bildirildi.

Türk medyasında yer alan haberle göre, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan ve 4 saat süren Yüksek Askeri Şura'da;

Jandarma Genel Komutanı olan Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri'ne atanması ile Genelkurmay Başkanı olabilmesinin önü de açılmış oldu.

Kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından açıklanmaları bekleniyor.

Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'u bir diriliş ruhu olarak tanımladı:

"Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız Cumhuriyeti, muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffeh, daha güvenli, daha adil, daha özgür bir Türkiye en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır.

"15 Temmuz 2016 günü yaşanan melun darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet istiklalinden, istikbalinden asla vazgeçmeyecek, dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır. "