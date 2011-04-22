-YASMİN LEVY'DEN FİLİSTİN'E BARIŞ MESAJI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İsrailli ünlü müzisyen Yasmin Levy, Ortadoğu'da yaşanan şiddet olayları ve ölümlerin haklı gerekçeleri olamayacağını ifade ederek, ''Filistinliler eğer beni konser için çağırırsa, hamile olmama rağmen koşa koşa giderim'' dedi. Türkiye'de vereceği konserler için İstanbul'da bulunan Levy, küçük yaşta kaybettiği babasının kendisi için farklı bir meslek sahibi olup müzikle daha amatör uğraşmasını istediğini ifade ederek, ''Ailemin müzisyen olması nedeniyle kendimi bildim bileli müzikle iç içeyim, müziğe ilgimin olması kaçınılmazdı'' diye konuştu. Hüzünlü parçalara güçlü sesiyle getirdiği yorumla tanınan Levy, modern müziğin karmaşık yapısı ve fazla hareketli olmasından hoşlanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Müzikçalarımdan hep Türk, İran, klasik, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Edith Piaf gibi çok güçlü sesleri dinlerim. Modern müzikten pek hoşlanmam, çünkü ben her zaman üzüntülü müziklerin peşindeyim. Yıllar boyunca hayatta kalmış müzikleri seviyorum. Benim ruhum yaşlı olduğu için hüzünlü şarkılarda kendimi buluyorum. İçimin en derinlerinde büyük üzüntüler olduğu için, bu tarz müziklerden hoşlanıyorum. Hüzünlü şeyler, benim müzikal anlamdaki motivasyonumdur. Mutlu şeyler hakkında pek söz yazmak istemem. Bu yüzden sahneye çıktığım zaman üstümde belli bir melankoli olmalı. Konserimde çıkıp sahnede zıplayamam ben. Dertlerimi ya da dertlerimizi dile getirmeliyim.'' -''KÜÇÜKKEN İSRAİLLİ OLDUĞUM İÇİN BİZDEN NEFRET EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜM''- Yasmin Levy, Ortadoğu'da yaşanan olaylar sonucundaki ölümlerin, nedeni ne olursa olsun haklı gösterilemeyeceğini söyleyerek, ''Ortadoğu'daki olaylara gerçekten çok üzülüyorum. Libya, Mısır gibi ülkelerde bir sürü ayaklanma var. Bunun sebebi bir kişinin kendi iradesini halkın üzerinde uygulamaya çalışmasıdır'' şeklinde konuştu. Çocukluk yıllarında, İsrail'in dünya siyasetindeki konumu nedeniyle bütün dünyanın İsraillilerden nefret ettiğini düşündüğünü söyleyen Levy, ''Turneye çıkmaya başladığımda gördüm ki dünyada muhteşem ve çok iyi insanlar var. Bu, insanların umudunu yitirmemesi için bir gerekçedir. Savaşlar bir gün son bulacak, ancak bir şeylerin kolayca değişmeyeceğini de biliyorum'' ifadelerini kullandı. Yakında kendisinin de bir çocuğu olacak olan Levy, çocuğunun, Ortadoğu'yu, çok güzel insanları, yemekleri ve sıcak kültürü olan gerçek Ortadoğu olarak tanımasını istediğini kaydederek, şöyle konuştu: ''Ülkem ile Filistin arasında yıllardır anlaşmazlık yaşanıyor. Filistin'de konser vermek çok isterim, ancak beni hiç çağırmadılar. Filistinliler, eğer beni konser için çağırırsa, hamile olmama rağmen koşa koşa giderim ve yarın orada olurum. Bu iki ülke için söyleyeceğim şarkıda, 'Kardeşim sana elimi uzatıyorum. Sen de elini uzat, birbirimize dokunalım. Buna ihtiyacımız var' sözleri olurdu. Yeni albümümde buna benzer bir seslenme ya da davet şeklinde bir şarkım olacak. Keşke gidebilsem oraya, ama politikalar bu işi zorlaştırıyor.'' -''TATLISES'İN VURULDUĞUNU DUYUNCA KALBİM DURDU SANDIM''- İbrahim Tatlıses ile yaptığı düetle uzun süre akıllardan çıkmayan Yasmin Levy, sanatçının müziği ile çok yakından ilişkisi olduğunu ve saldırıya uğramasının kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, ''Vurulduğunu öğrendiğimde kalbim durdu sandım. Umarım en kısa zamanda sevenlerine kavuşur. Onu ziyaret etmek isterdim, ancak yoğun olacağını düşündüğüm için ziyaret etmedim. Onunla ilgili haberleri sürekli takip ediyorum. İlk başta aldığımız haberlerde konuşma sorunu yaşayacağını duydum. Ama sağlığının iyiye gitmesi beni çok mutlu etti'' diye konuştu. Türkiye'ye karşı özel bir hayranlık duyduğu bilinen Levy, Türkiye'ye bu gelişinden önce iki aylık turnede olduğunu ve çok yorulduğunu kaydederek, ''Hamile olmam sebebiyle gerçekten çok yorulduğum turnelerden eve tam dönmüştüm ki 'Bir turne daha var' diye haber geldi. Önce kabul etmedim, ancak Türkiye olduğunu öğrenince hemen kabul ettim'' dedi. Dünyanın her yerinde birçok hayranı olduğunu ifade eden sanatçı, insanların kendisine sevgi gösterisini açıkça gösterdiklerini, ancak Türkiye'deki insanların kendisini sevgileriyle adeta yediğini dile getirdi.