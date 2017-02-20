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Dünya

Yaşlılarla çocuklar bu yuvada buluşuyor

3 yaşında olan da var, 94 yaşında olan da...

20 Şubat 2017 16:56

İtalya'nın Piacenza kentinde hayata geçirilen bir yuvanın, 3 yaşından 94 yaşına kadar öğrencileri bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın La Repubblica'dan aktardığı habere göre, kimisinin yaşı bir asra denk geliyor, kimisi ise henüz hayatının çok başında. 'Nesiller arası eğitim' temasıyla ve 'Yaşlılar ile Çocuklar Birlikte (ABI)' ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, yuva ve anaokulu çağındaki çocuklar ile huzurevinde kalan yaşlılar birlikte vakit geçiriyor. Böylece yaşlılar ile çocuklar arasındaki iletişim güçlendirilirken, yaşlıların da kendilerini toplumdan dışlanmış, yalnız hissetmemeleri sağlanmış oluyor. Söz konusu merkezde bulunan 80 yaşlı ve 40 çocuk, tüm günlerini beraber geçirmiyor ancak kendi anlatımlarına göre birlikte geçirdikleri anlarda çok eğleniyorlar. Özellikle sabahları yemek pişirme laboratuarında. İtalya'da bir ilk olan ve birkaç yıl önce hayata geçirilen bu proje, Fransa ve ABD'nin Seattle kentinde de uygulanıyor.

Elena Giagosti, koordinatörü olduğu projeyi, "Bu yuvada yaşlılar ve çocuklar çok iyi vakit geçiriyor ve birbirlerinden çok şey öğreniyor. Birlikte yemek pişiriyor, boyama yapıyor ve okuyorlar" diye anlattı. Hayatlarının farklı dönemlerinde olan insanları aynı merkezde bir araya getirme hedeflerinin büyük başarıya ulaştığını söyleyen Giagosti, "Bu çok kıymetli bir şey" dedi.

Çocuklar yaşlılardan bilgelik öğreniyor

Yuvada pedagog olarak görev yapan Valentina Suzzani, yaşlılar ve çocukların sanki akranmış gibi vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuklar, yaşlılar için bir mutluluk kaynağı oluyor ve aynı zamanda yaşlanmaktan ve elden ayaktan düşmekten korkmamayı, bilgelik ve ironiyi öğreniyor" diye konuştu.

Aynı zamanda merkezin kütüphanesinden sorumlu olan 84 yaşındaki Franco Campolonghi de, her perşembe yaşlılar olarak çocuklara kitap okuduklarını söyleyerek, "Dünyalar kadar eğleniyoruz. Çocuklar bizi dikkatle dinliyor. Okumayı bıraktığımız anda kıyafetlerimizi çekiştirip devam etmemizi istiyorlar" şeklinde konuştu.

Merkezin en yaşlısı olan 94 yaşındaki Giacomo Scaramuzza ise çocuğu olmadığı için buradakilerle vakit geçirmekten büyük haz duyduğunu ifade ederek, onlarla olan hiçbir aktiviteyi kaçırmadığını söyledi. Çocuklarla tamamen doğal bir iletişim şekillerinin olduğunu da dile getiren Scaramuzza, "Onlarla birlikteyken söze bile gerek yok, sadece bakışlarla bile anlaşabiliyoruz. Farklı jenerasyonların artık çok sık bir araya gelmediği bir dönemde, burada yaşlılık gizlenmesi gereken bir şeymiş gibi davranmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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