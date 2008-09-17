Yaşlıların ömrü yürüyüşle uzuyor

Folik asit yaşlılara iyi geliyor

B12 vitamini yaşlılarda hafıza kaybını önlüyor

Roma ve Florida'daki bilim insanlarının ortalama 85,9 yaşında, dağlık bir bölgede yaşayan 248 İtalyan üzerinde yaptığı araştırma, günde en az bir saat yürüyen yaşlılarda halsizlik, kalp, eklem hastalıkları ve yüksek tansiyon riskinin daha az olduğunu gösterdi.2 yıl süren araştırma boyunca katılımcılardan yüzde 12'si öldü, ancak günde bir saatten az yürüyenlerde ölüm oranının daha yüksek olduğu görüldü.Araştırmacılar, günde en az bir saat yürüyen yaşlıların daha uzun yaşadığına ve daha az ilaç kullandığına, ayrıca bu kişilerde bilişsel bozukluklara daha az rastlandığına dikkati çekti.Araştırma, "Preventive Medicine" dergisinde yayımlandı.