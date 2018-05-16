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Yaşlıları dolandırmaktan adliyeye sevk edilen  9 kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 65 yaşın üstündeki 58 kişiyi, telefonla arayarak kendilerini akraba olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018 13:45


Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 65 yaşın üstündeki 58 kişiyi, telefonla arayarak kendilerini akraba olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen 9 kişi, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, \"Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından savcılık tarafından sorgulandı. Savcı, sorgularının ardından tüm şüphelileri tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti.

9\'U DA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler M.D. ve E.K.\'yı, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.\'yı da, \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

 

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