Yaşlılar yardımcı robotlara emanet edilecek

Tıp ve diğer alanlardaki bilimsel gelişmelerle gelecekte insan ömrünün daha da uzayacağını ifade eden Toshiyo Tamura, yaşlı, hasta ve engellilere yaşamlarında yardımcı olması için üretilen "Assistive (yardımcı) robot"lara daha fazla ihtiyaç olacağını kaydetti.Ortalama insan ömrünün uzamasıyla gelecekte yaşlılar için üretilen 'yardımcı robotlar'ın çok önem kazanacağını dile getiren Toshiyo Tamura, şöyle konuştu:"Bu önem, Avrupa ülkelerinde daha fazla olacak; çünkü Japonya ve Türkiye gibi, aile bağları güçlü, geleneksel kültürlerini bir ölçüde koruyan toplumlarda, yaşlılara destek daha fazla oluyor. Ancak Avrupa ülkeleri gibi, bireyler arası ilişkilerin daha mekanik hale geldiği toplumlarda, nüfusun önemli bir kısmını oluşturacak yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için robotlar büyük önem kazanacak."Japonya'da milli bir proje olarak 7-8 farklı yardımcı robot projesi üzerinde çalışıldığını anlatan Toshiyo Tamura, yardımcı robotların en hassas noktasının ise güvenlik ve etik olduğunu söyledi.Japonya'da değişik firmaların ürettiği bazı yardımcı robotların satışa sunulduğunu ifade eden Toshiyo Tamura, bunlardan robot atların ve robot köpeklerin yaygın olduğunu belirtti.Robot atların denge sorunu olan yaşlılar tarafından kullanılabileceği gibi diyet yapmak isteyen kişilere de faydalı olacağını anlatan Toshiyo Tamura, "Yaşlıların kasları yıllar içinde zarar görebiliyor. Yürüme bile kasların durumunun kötüye gitmesini engelleyemeyebilir. Bu robot atlar, yaşlıların denge sorunlarının giderilmesinde ve kasların hareketinde faydalı. Aynı zamanda diyet yapmak isteyenler de kullanabilir çünkü metabolizmayı hareketlendiriyor" dedi.Robot atların Japonya'da 300 ile 3 bin dolar arasında fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade eden Toshiyo Tamura, robot atların evin bir odasına kurulabileceğini, duvara yerleştirilecek simülasyon cihazıyla da kişilerin gerçekten ata biniyormuş hissine sahip olacaklarını bildirdi.Prof. Dr. Toshiyo Tamura, bazı bilim insanlarının robotlara zekâ yerleştirmeye çalıştıklarını, ancak şu anda sadece el sıkma ya da protokol faaliyetlerinin yaptırılabildiğine işaret ederek, robotlara yapay zekâ yüklenerek kendi zihinlerini bulmalarını sağlamanın büyük bir proje olduğunu vurguladı. Toshiyo Tamura, "Ancak ben, önümüzdeki 20-25 yıl, robotlar arasındaki iletişimi sağlama üzerine çalışacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Felçlilere duyu hafızalarını geri verecek bir proje üzerinde de çalıştıklarını anlatan Toshiyo Tamura, beyne yerleştirilecek bir çiple duyu hafızasının geri getirilmesine çalıştıklarını, ancak henüz gerekli izni alamadıklarını sözlerine ekledi.