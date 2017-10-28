Yaşlı Turizmi, Yaşlı Bakımı Ekonomisi ile ilgili yeni iş alanları doğuyor

İSTANBUL,(DHA) Beşinci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 30 Kasım-01 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Hilton Oteli’nde yapılacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İbiş başkanlığında, Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İbiş koordinasyonu ile gerçekleştirilecek.

\"GLOBAL YAŞLI BAKIMI İHTİYACININ KARŞILANMASINDA TÜRKİYE EŞSİZ DİNAMİKLERE SAHİP\"

Kongre Koordinatörü Uzm.Dr.Sinan İbiş, Yaşlı bakımı turizmine ilişkin, \"AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yaşlanma konusunda çözüm ihtiyacı hızla artmaktadır. Global yaşlı bakımı turizminde ve global yaşlı bakımı ihtiyacının karşılanmasında Türkiye eşsiz dinamiklere sahiptir. Türkiye yaşlanma çözümlerinde turizm konusunda birçok değeri, yeniliği ve uygulamayı da yaşama kazandırmanın eşiğindedir. Türkiye\'deki dinamiklerden; iklim, genç nüfus, ulaşım imkanları, ekonomik yaşam, hizmet seçenekleri ve ülkemizin dünya coğrafyasındaki stratejik konumu başta olmak üzere birçok değerimiz global sermayenin yatırımı için de fırsatlar doğurmaktadır. Medikal Turizm Derneği ülkemizde yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi, yaşlı bakımı ekonomisi, yaşlı bakımında arge ve inovasyon konularında uluslararası işbirlikçiler ile, yenilikler ve değerler yaratacak projelere hazırlanmaktadır\" ifadelerini kullandı.

KONGREYE KATKI SUNANLAR

Kongrenin gerçekleşmesinde öncelikle Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Samsung Türkiye, Philips Türkiye, Flavius Klinikleri A.Ş., PricewaterhouseCoopers, Global Alp Media Belçika, Turizmhaberleri.com, Spawellness.com, Tourmag.com, Populersaglikdergisi.com, İlledesaglik.com, Tüsiav, Agne Tours kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile de işbirliği yapılıyor. Kongre, yaşlılıkla ilgili tüm alanlar hekimler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, kamu kurumları, yatırımcılar, turizmciler gibi tüm çalışma alanlarını ilgilendiriyor ve bu alanlarda herkes için potansiyel iş alanları doğuruyor. Kongrenin içeriğinde yaşlı bakımı turizmi alanlarında global aktörler deneyimlerini anlatacak, global çözüm şirketleri ise çözümlerini sunacak.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Kongre kapsamında, ülkemizin nitelikli turizminin gelişmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle yapılan Sağlığa Yolculuk ve Üçüncü Bahar adlı belgesel filmlerinin de gösterimleri yapılacak; Geleneksel El Sanatları ile ilgili Ebru Sanatı, Çinicilik Sanatı gibi uygulamalar ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi ( hat, tezhip, minyatür, ebru vs.) karma sergisinin açılması gibi etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek.

ÖRNEK \"FLAVİUS SONSUZ YAŞAM MERKEZİ\" PROJESİNİN SUNUMU YAPILACAK

Ayrıca kongrede, Türkiye’nin ilk ve tek yaşlı yaşam köyü olacak, inşası bir yılda tamamlanacak ve 1000 yaşlı büyüğümüze ev sahipliği yapacak örnek \"Flavius Sonsuz Yaşam Merkezi\" projesinin sunumu yapılacak. Kongrenin açılışının son kısmında ise ilköğretim okullarında düzenlenen Yaşlılık ve Teknoloji, Yaşlılıkta Sosyokültürel Hayat konularındaki resim yarışmalarında engelliler ve engelli olmayanlar kategorisindeki başarılı olan resimlere teknoloji ödülleri verilecek.

